https://ria.ru/20211124/kosmos-1760458665.html

В Анголе прокомментировали сотрудничество с Россией по космосу

В Анголе прокомментировали сотрудничество с Россией по космосу - РИА Новости, 24.11.2021

В Анголе прокомментировали сотрудничество с Россией по космосу

Ангола не ставит под сомнение развитие сотрудничества с РФ в космосе, несмотря на санкции, заявил в интервью РИА Новости министр телекоммуникаций и... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:18

2021-11-24T09:18

2021-11-24T10:04

ангола

роскосмос

ркк "энергия"

исс имени решетнева

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ангола не ставит под сомнение развитие сотрудничества с РФ в космосе, несмотря на санкции, заявил в интервью РИА Новости министр телекоммуникаций и информационных технологий страны Мануэл Омень."Если говорить с точки зрения двухстороннего сотрудничества, мы ни в коем случае не ставим под сомнение развитие наших отношений, несмотря на все проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций в том числе", - ответил министр на вопрос о том, могут ли санкции Запада негативно отразиться на сотрудничестве Анголы и России в космической сфере.По его словам, решение о сотрудничестве с Россией в проекте Angosat-2 "показывает отношение Анголы к России, показывает веру в российскую науку, специалистов".В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было также поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".Полный текст интервью министра телекоммуникаций и информационных технологий Анголы >>

https://ria.ru/20211115/angola-1759091155.html

ангола

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ангола, роскосмос, ркк "энергия", исс имени решетнева, россия