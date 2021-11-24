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В Анголе прокомментировали сотрудничество с Россией по космосу
В Анголе прокомментировали сотрудничество с Россией по космосу - РИА Новости, 24.11.2021
В Анголе прокомментировали сотрудничество с Россией по космосу
Ангола не ставит под сомнение развитие сотрудничества с РФ в космосе, несмотря на санкции, заявил в интервью РИА Новости министр телекоммуникаций и... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:18
2021-11-24T10:04
ангола
роскосмос
ркк "энергия"
исс имени решетнева
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ангола не ставит под сомнение развитие сотрудничества с РФ в космосе, несмотря на санкции, заявил в интервью РИА Новости министр телекоммуникаций и информационных технологий страны Мануэл Омень."Если говорить с точки зрения двухстороннего сотрудничества, мы ни в коем случае не ставим под сомнение развитие наших отношений, несмотря на все проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций в том числе", - ответил министр на вопрос о том, могут ли санкции Запада негативно отразиться на сотрудничестве Анголы и России в космической сфере.По его словам, решение о сотрудничестве с Россией в проекте Angosat-2 "показывает отношение Анголы к России, показывает веру в российскую науку, специалистов".В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было также поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".Полный текст интервью министра телекоммуникаций и информационных технологий Анголы &gt;&gt;
https://ria.ru/20211115/angola-1759091155.html
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ангола, роскосмос, ркк "энергия", исс имени решетнева, россия
09:18 24.11.2021 (обновлено: 10:04 24.11.2021)
 
В Анголе прокомментировали сотрудничество с Россией по космосу

Министр: Ангола не сомневается в сотрудничестве с Россией по космосу, несмотря на санкции

© Фото : Космонавт Олег Новицкий/РоскосмосПилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС
Пилотируемый корабль Союз МС-19 перед стыковкой с МКС - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Космонавт Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ангола не ставит под сомнение развитие сотрудничества с РФ в космосе, несмотря на санкции, заявил в интервью РИА Новости министр телекоммуникаций и информационных технологий страны Мануэл Омень.
"Если говорить с точки зрения двухстороннего сотрудничества, мы ни в коем случае не ставим под сомнение развитие наших отношений, несмотря на все проблемы, которые могут возникнуть из-за санкций в том числе", - ответил министр на вопрос о том, могут ли санкции Запада негативно отразиться на сотрудничестве Анголы и России в космической сфере.
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По его словам, решение о сотрудничестве с Россией в проекте Angosat-2 "показывает отношение Анголы к России, показывает веру в российскую науку, специалистов".
В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было также поручено РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
Полный текст интервью министра телекоммуникаций и информационных технологий Анголы >>
 
АнголаРоскосмосРКК "Энергия"ИСС имени РешетневаРоссия
 
 
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