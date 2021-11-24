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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760631930.html
Британские ученые предупредили о самом опасном штамме COVID-19
Британские ученые предупредили о самом опасном штамме COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
Британские ученые предупредили о самом опасном штамме COVID-19
Ученые из Великобритании предупреждают о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:46
2021-11-24T22:46
распространение коронавируса
ботсвана
лондон
великобритания
коронавирус covid-19
франсуа баллу
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ЛОНДОН, 24 ноя - РИА Новости. Ученые из Великобритании предупреждают о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19, включая "дельту",&nbsp;из-за наличия самого большого числа мутаций, сообщает издание Daily Mail.Согласно изданию, штамм с научным названием B.1.1.529 содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.По словам вирусолога Тома Пикока из Имперского колледжа Лондона, комбинация мутаций у нового варианта "ужасающая". Ученый предупредил, что штамм может быть "хуже, чем почти все остальные", включая доминирующую в мире "дельту".Daily Mail пишет, что до сих пор были выявлены десять случаев заболевания этим штаммом в трех странах - Ботсване, ЮАР и Гонконге.Как сообщил изданию генетик Франсуа Баллу из Университетского колледжа в Лондоне, новый штамм, вероятно, будет уклоняться от антител лучше "дельты". Всплеск мутаций позволяет предположить, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ или СПИДом."В настоящее время за ним (штаммом) следует внимательно следить, но нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнет встречаться все чаще", - добавил он.
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html
https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760562505.html
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ботсвана, лондон, великобритания, коронавирус covid-19, франсуа баллу
22:46 24.11.2021
 
Британские ученые предупредили о самом опасном штамме COVID-19

Британские ученые предупредили о потенциально самом опасном штамме COVID-19

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / viz-arch
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ЛОНДОН, 24 ноя - РИА Новости. Ученые из Великобритании предупреждают о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов COVID-19, включая "дельту", из-за наличия самого большого числа мутаций, сообщает издание Daily Mail.
Согласно изданию, штамм с научным названием B.1.1.529 содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.
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По словам вирусолога Тома Пикока из Имперского колледжа Лондона, комбинация мутаций у нового варианта "ужасающая". Ученый предупредил, что штамм может быть "хуже, чем почти все остальные", включая доминирующую в мире "дельту".
Daily Mail пишет, что до сих пор были выявлены десять случаев заболевания этим штаммом в трех странах - Ботсване, ЮАР и Гонконге.
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Как сообщил изданию генетик Франсуа Баллу из Университетского колледжа в Лондоне, новый штамм, вероятно, будет уклоняться от антител лучше "дельты". Всплеск мутаций позволяет предположить, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ или СПИДом.
"В настоящее время за ним (штаммом) следует внимательно следить, но нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнет встречаться все чаще", - добавил он.
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Распространение коронавирусаБотсванаЛондонВеликобританияКоронавирус COVID-19Франсуа Баллу
 
 
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