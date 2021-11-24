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Голикова: 33 региона показали снижение по заболеванию COVID-19
Голикова: 33 региона показали снижение по заболеванию COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова: 33 региона показали снижение по заболеванию COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 33 региона показали снижение по коронавирусу, наиболее значимое - в Петербурге, Москве, Подмосковье. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:11
2021-11-24T15:11
2021-11-24T15:11
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татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 33 региона показали снижение по коронавирусу, наиболее значимое - в Петербурге, Москве, Подмосковье."В 34 регионах - без значимой динамики. В 33 - отмечается снижение, при этом наиболее значимое снижение, как я уже говорила, отмечается в Санкт-Петербурге, в Москве и Московской области. Самое большое снижение - 35,3%", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Голикова: 33 региона показали снижение по заболеванию COVID-19
Голикова: существенное снижение темпов COVID-19 зафиксировали в Петербурге и Москве