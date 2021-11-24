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Голикова: 33 региона показали снижение по заболеванию COVID-19

Голикова: 33 региона показали снижение по заболеванию COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова: 33 региона показали снижение по заболеванию COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 33 региона показали снижение по коронавирусу, наиболее значимое - в Петербурге, Москве, Подмосковье. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:11

2021-11-24T15:11

2021-11-24T15:11

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 33 региона показали снижение по коронавирусу, наиболее значимое - в Петербурге, Москве, Подмосковье."В 34 регионах - без значимой динамики. В 33 - отмечается снижение, при этом наиболее значимое снижение, как я уже говорила, отмечается в Санкт-Петербурге, в Москве и Московской области. Самое большое снижение - 35,3%", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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