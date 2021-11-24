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Клишас высказался о штрафах за рекламу поддельных сертификатов о вакцинации
Клишас высказался о штрафах за рекламу поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 24.11.2021
Клишас высказался о штрафах за рекламу поддельных сертификатов о вакцинации
Совет Федерации поддержит законопроект о введении штрафов в размере до 5 миллионов рублей для СМИ за размещение информации о торговле поддельными справками и... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:46
2021-11-24T08:46
2021-11-24T08:46
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Совет Федерации поддержит законопроект о введении штрафов в размере до 5 миллионов рублей для СМИ за размещение информации о торговле поддельными справками и сертификатами о вакцинации, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Поддержим. В условиях пандемии подобные правонарушения имеют повышенную общественную опасность", - заявил он.Минздрав России ранее предложил установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами – штрафы составят до 1 миллиона рублей, за повторное нарушение -до 5 миллионов, соответствующий проект документа был опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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совет федерации рф, андрей клишас, россия, коронавирус в россии
Клишас высказался о штрафах за рекламу поддельных сертификатов о вакцинации
Клишас: СФ поддержит штрафы за рекламу торговли поддельными сертификатами о вакцинации