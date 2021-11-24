https://ria.ru/20211124/klishas-1760455161.html

Клишас высказался о штрафах за рекламу поддельных сертификатов о вакцинации

Клишас высказался о штрафах за рекламу поддельных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 24.11.2021

Клишас высказался о штрафах за рекламу поддельных сертификатов о вакцинации

Совет Федерации поддержит законопроект о введении штрафов в размере до 5 миллионов рублей для СМИ за размещение информации о торговле поддельными справками и... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T08:46

2021-11-24T08:46

2021-11-24T08:46

совет федерации рф

андрей клишас

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Совет Федерации поддержит законопроект о введении штрафов в размере до 5 миллионов рублей для СМИ за размещение информации о торговле поддельными справками и сертификатами о вакцинации, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Поддержим. В условиях пандемии подобные правонарушения имеют повышенную общественную опасность", - заявил он.Минздрав России ранее предложил установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами – штрафы составят до 1 миллиона рублей, за повторное нарушение -до 5 миллионов, соответствующий проект документа был опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759182245.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, андрей клишас, россия, коронавирус в россии