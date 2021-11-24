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Лондонский суд признал наличие клеветы о "Роснефти" в книге "Люди Путина"
Лондонский суд признал наличие клеветы о "Роснефти" в книге "Люди Путина" - РИА Новости, 24.11.2021
Лондонский суд признал наличие клеветы о "Роснефти" в книге "Люди Путина"
Высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит эпизод клеветы в отношении "Роснефти", следует из решения, опубликованного судом. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:20
2021-11-24T16:20
в мире
великобритания
высокий суд лондона
роснефть
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ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости. Высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит эпизод клеветы в отношении "Роснефти", следует из решения, опубликованного судом.Ранее российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Шалва Чигиринский, Роман Абрамович и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды с исками о клевете и защите информации в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина". HarperCollins достигло соглашения с Фридманом и Авеном, издательский дом согласился принести извинения.В случае "Роснефти" речь шла о приведенных в книге утверждениях о цене покупки "Роснефтью" компании "Северная нефть" в 2003 году, приобретении "ЮКОСа", IPO "Роснефти" на Лондонской бирже и о предложении финансирования итальянской партии "Лига Севера".Согласно решению суда, все эти утверждения, кроме относящихся к цене покупки "Северной нефти", являются "констатацией факта" и не порочат истца. Затрагивают истца, по мнению судьи, слова в книге "Люди Путина" о том, что есть "веские основания подозревать, что "Роснефть", в то время государственный российский нефтяной гигант, заплатила 600 миллионов долларов на покупку "Северной нефти", что вдвое превышает принятую оценку, с тем чтобы переплата в размере 300 миллионов долларов была выплачена президенту Путину или его соратникам в КГБ для их собственного использования"."Истец тогда принадлежал государству, но сегодня это то же юридическое лицо, что и тогда. Это обвинение, на мой взгляд, является действенным, поскольку оно имеет тенденцию оказывать существенное негативное влияние на отношение людей к компании. Конечно, другое дело, может ли истец доказать "серьезные финансовые потери" или их вероятность в отношении событий, которые произошли давным-давно. Однако это не является для меня проблемой", - говорится в решении судьи."Соответственно, значение (утверждений в книге – прим. ред.), которое я определил, является дискредитирующим истца по общему праву", - отмечается в документе.
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в мире, великобритания, высокий суд лондона, роснефть
16:20 24.11.2021
 
Лондонский суд признал наличие клеветы о "Роснефти" в книге "Люди Путина"

Высокий суд Лондона признал наличие клеветы о "Роснефти" в книге "Люди Путина"

CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of JusticeВысокий суд Лондона
Высокий суд Лондона - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
CC BY-SA 2.0 / sjiong / Royal Courts of Justice
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ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости. Высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит эпизод клеветы в отношении "Роснефти", следует из решения, опубликованного судом.
Ранее российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Шалва Чигиринский, Роман Абрамович и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды с исками о клевете и защите информации в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина". HarperCollins достигло соглашения с Фридманом и Авеном, издательский дом согласился принести извинения.
В случае "Роснефти" речь шла о приведенных в книге утверждениях о цене покупки "Роснефтью" компании "Северная нефть" в 2003 году, приобретении "ЮКОСа", IPO "Роснефти" на Лондонской бирже и о предложении финансирования итальянской партии "Лига Севера".
Согласно решению суда, все эти утверждения, кроме относящихся к цене покупки "Северной нефти", являются "констатацией факта" и не порочат истца. Затрагивают истца, по мнению судьи, слова в книге "Люди Путина" о том, что есть "веские основания подозревать, что "Роснефть", в то время государственный российский нефтяной гигант, заплатила 600 миллионов долларов на покупку "Северной нефти", что вдвое превышает принятую оценку, с тем чтобы переплата в размере 300 миллионов долларов была выплачена президенту Путину или его соратникам в КГБ для их собственного использования".
"Истец тогда принадлежал государству, но сегодня это то же юридическое лицо, что и тогда. Это обвинение, на мой взгляд, является действенным, поскольку оно имеет тенденцию оказывать существенное негативное влияние на отношение людей к компании. Конечно, другое дело, может ли истец доказать "серьезные финансовые потери" или их вероятность в отношении событий, которые произошли давным-давно. Однако это не является для меня проблемой", - говорится в решении судьи.
"Соответственно, значение (утверждений в книге – прим. ред.), которое я определил, является дискредитирующим истца по общему праву", - отмечается в документе.
Спектакль Стиляги в Театре Наций - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
14:44
Лондонский суд признал наличие клеветы об Абрамовиче в книге "Люди Путина"
 
В миреВеликобританияВысокий суд ЛондонаРоснефть
 
 
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