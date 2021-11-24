https://ria.ru/20211124/kleveta-1760553887.html

Лондонский суд признал наличие клеветы о "Роснефти" в книге "Люди Путина"

Лондонский суд признал наличие клеветы о "Роснефти" в книге "Люди Путина" - РИА Новости, 24.11.2021

Лондонский суд признал наличие клеветы о "Роснефти" в книге "Люди Путина"

Высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит эпизод клеветы в отношении "Роснефти", следует из решения, опубликованного судом. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:20

2021-11-24T16:20

2021-11-24T16:20

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великобритания

высокий суд лондона

роснефть

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ЛОНДОН, 24 ноя – РИА Новости. Высокий суд Лондона постановил, что книга "Люди Путина" содержит эпизод клеветы в отношении "Роснефти", следует из решения, опубликованного судом.Ранее российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Шалва Чигиринский, Роман Абрамович и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды с исками о клевете и защите информации в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина". HarperCollins достигло соглашения с Фридманом и Авеном, издательский дом согласился принести извинения.В случае "Роснефти" речь шла о приведенных в книге утверждениях о цене покупки "Роснефтью" компании "Северная нефть" в 2003 году, приобретении "ЮКОСа", IPO "Роснефти" на Лондонской бирже и о предложении финансирования итальянской партии "Лига Севера".Согласно решению суда, все эти утверждения, кроме относящихся к цене покупки "Северной нефти", являются "констатацией факта" и не порочат истца. Затрагивают истца, по мнению судьи, слова в книге "Люди Путина" о том, что есть "веские основания подозревать, что "Роснефть", в то время государственный российский нефтяной гигант, заплатила 600 миллионов долларов на покупку "Северной нефти", что вдвое превышает принятую оценку, с тем чтобы переплата в размере 300 миллионов долларов была выплачена президенту Путину или его соратникам в КГБ для их собственного использования"."Истец тогда принадлежал государству, но сегодня это то же юридическое лицо, что и тогда. Это обвинение, на мой взгляд, является действенным, поскольку оно имеет тенденцию оказывать существенное негативное влияние на отношение людей к компании. Конечно, другое дело, может ли истец доказать "серьезные финансовые потери" или их вероятность в отношении событий, которые произошли давным-давно. Однако это не является для меня проблемой", - говорится в решении судьи."Соответственно, значение (утверждений в книге – прим. ред.), которое я определил, является дискредитирующим истца по общему праву", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20211124/abramovich-1760524914.html

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в мире, великобритания, высокий суд лондона, роснефть