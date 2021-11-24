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Минниханов обсудил в Саудовской Аравии хадж привитых паломников из РФ

Минниханов обсудил в Саудовской Аравии хадж привитых паломников из РФ - РИА Новости, 25.11.2021

Минниханов обсудил в Саудовской Аравии хадж привитых паломников из РФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом возможность РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-24T23:01

2021-11-24T23:01

2021-11-25T13:02

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КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом возможность участия российских паломников, вакцинированных против COVID-19, в хадже в 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики.Минниханов в среду находится в Саудовской Аравии, где провел заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которую возглавляет по поручению президента Российской Федерации. Он также встречается с руководством страны, представителями правительства и деловых кругов Саудовской Аравии.Глава Татарстана подчеркнул, что вакцина "Спутник V", которая делается в России, – хорошая, Всемирной организацией здравоохранения она пока не зарегистрирована, но процесс этот идет. "Но мы хотим заранее договориться, чтобы российских паломников пускали с вакцинацией", - сказал Минниханов.По словам президента Татарстана, он понимает, какая высокая ответственность стоит перед руководителями Саудовской Аравии с точки зрения обеспечения безопасности людей. Он выразил уверенность, что совместными договоренностями удастся организовать паломничество, отметив, что для верующих мусульман каждое пребывание в Мекке – большое счастье.Заместитель министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, как отмечается, пообещал, что обязательно рассмотрит этот вопрос. "Я принимаю ваше предложение, мы его обязательно внимательно рассмотрим и примем решение", - ответил он.

https://ria.ru/20211020/ptsr-testy-1755473637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), мекка, саудовская аравия, рустам минниханов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии