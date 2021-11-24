23:01 24.11.2021 (обновлено: 13:02 25.11.2021)
Минниханов обсудил в Саудовской Аравии хадж привитых паломников из РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом возможность участия российских паломников, вакцинированных против COVID-19, в хадже в 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики.
Минниханов в среду находится в Саудовской Аравии, где провел заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которую возглавляет по поручению президента Российской Федерации. Он также встречается с руководством страны, представителями правительства и деловых кругов Саудовской Аравии.
"Я понимаю, что ситуация непростая, пандемия, но как вы видите перспективы хаджа в 2022 году? Хотел бы обсудить с вами условия, при которых паломники из России могли бы посетить хадж. Есть люди, которые вакцинировались, они получают документ, что прошли вакцинацию", - цитирует Минниханова на встрече пресс-служба.
Глава Татарстана подчеркнул, что вакцина "Спутник V", которая делается в России, – хорошая, Всемирной организацией здравоохранения она пока не зарегистрирована, но процесс этот идет. "Но мы хотим заранее договориться, чтобы российских паломников пускали с вакцинацией", - сказал Минниханов.
По словам президента Татарстана, он понимает, какая высокая ответственность стоит перед руководителями Саудовской Аравии с точки зрения обеспечения безопасности людей. Он выразил уверенность, что совместными договоренностями удастся организовать паломничество, отметив, что для верующих мусульман каждое пребывание в Мекке – большое счастье.
Заместитель министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, как отмечается, пообещал, что обязательно рассмотрит этот вопрос. "Я принимаю ваше предложение, мы его обязательно внимательно рассмотрим и примем решение", - ответил он.