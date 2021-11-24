https://ria.ru/20211124/ikony-1760490486.html

Кехман ответил на претензии священников по поводу икон в МХАТ

Кехман ответил на претензии священников по поводу икон в МХАТ - РИА Новости, 24.11.2021

Кехман ответил на претензии священников по поводу икон в МХАТ

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил РИА Новости, что театр – "не монастырь и не Божий храм", а кабинет художественного руководителя –... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:16

2021-11-24T12:16

2021-11-24T12:20

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил РИА Новости, что театр – "не монастырь и не Божий храм", а кабинет художественного руководителя – служебное помещение, где неуместно хранить большое количество икон.Ранее Кехман рассказал телеканалу "Москва 24", что обнаружил в кабинете бывшего худрука театра Эдуарда Боякова лампады и очень этому удивился. По его словам, также в театре якобы была молельная комната с иконами. Его слова вызвали непонимание у ряда священнослужителей."Театр – не монастырь и не Божий храм, чтобы здесь находились святые мощи, поскольку сюда люди приходят совершенно для других целей… Кабинет худрука театра – это служебное помещение, но иконы здесь могут быть, и никто против этого не возражает, у меня самого в кабинете есть иконы. Но когда кабинет худрука приобретает вид часовни — это, на мой взгляд, крайность, а все неумеренное, как известно, от дьявола", - сказал Кехман.Он также отметил, что в Москве передача святых мощей осуществляется только по благословению патриарха Кирилла."На территории Москвы действия такого рода, как передача святых мощей для молитвенного поклонения, могут совершаться исключительно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и только в религиозные объекты — церкви, соборы или монастыри. Святейший патриарх на это благословение не давал, следовательно, это абсолютно не каноничное действие", - отметил Кехман.Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо настоятеля храма святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга иерея Александра Панихина, в котором он попросил Кехмана вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, а также две иконы, переданные в театр для молитвенного поклонения по просьбе Эдуарда Боякова.

https://ria.ru/20211123/ikony-1760399395.html

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санкт-петербург, москва, эдуард бояков, владимир кехман, васильевский остров, мхат имени м. горького, новости культуры, театр