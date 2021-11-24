12:16 24.11.2021 (обновлено: 12:20 24.11.2021)
Кехман ответил на претензии священников по поводу икон в МХАТ
© Фото предоставлено самим Владимиром КехманомВладимир Кехман, генеральный директор МХАТа им. Горького
© Фото предоставлено самим Владимиром Кехманом
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман заявил РИА Новости, что театр – "не монастырь и не Божий храм", а кабинет художественного руководителя – служебное помещение, где неуместно хранить большое количество икон.
Ранее Кехман рассказал телеканалу "Москва 24", что обнаружил в кабинете бывшего худрука театра Эдуарда Боякова лампады и очень этому удивился. По его словам, также в театре якобы была молельная комната с иконами. Его слова вызвали непонимание у ряда священнослужителей.
"Театр – не монастырь и не Божий храм, чтобы здесь находились святые мощи, поскольку сюда люди приходят совершенно для других целей… Кабинет худрука театра – это служебное помещение, но иконы здесь могут быть, и никто против этого не возражает, у меня самого в кабинете есть иконы. Но когда кабинет худрука приобретает вид часовни — это, на мой взгляд, крайность, а все неумеренное, как известно, от дьявола", - сказал Кехман.
Он также отметил, что в Москве передача святых мощей осуществляется только по благословению патриарха Кирилла.
"На территории Москвы действия такого рода, как передача святых мощей для молитвенного поклонения, могут совершаться исключительно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и только в религиозные объекты — церкви, соборы или монастыри. Святейший патриарх на это благословение не давал, следовательно, это абсолютно не каноничное действие", - отметил Кехман.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось письмо настоятеля храма святителя Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга иерея Александра Панихина, в котором он попросил Кехмана вернуть ковчег с мощами Святых Угодников Божиих, а также две иконы, переданные в театр для молитвенного поклонения по просьбе Эдуарда Боякова.