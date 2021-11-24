https://ria.ru/20211124/gosduma-1760633621.html

Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря

Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря - РИА Новости, 24.11.2021

Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах 16 декабря

Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте на заседании 16 декабря. Это... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:58

2021-11-24T22:58

2021-11-24T23:27

распространение коронавируса

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вячеслав володин

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здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте на заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления нижней палаты парламента, размещенном в электронной думской базе.Ранее кабмин внес в Госдуму два проекта об обязательном использовании QR-кодов. Так, согласно документам, граждане смогут посещать места массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли, если предоставят QR-код о прививке или документ, подтверждающий, что человек переболел Covid-19 или имеет медотвод. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на жд- и авиационном транспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до февраля можно будет демонстрировать отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет федерации.

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, коронавирус в россии