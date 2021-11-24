13:17 24.11.2021 (обновлено: 15:15 24.11.2021)
В Госдуме прокомментировали планы по рассмотрению законопроекта о QR-кодах
В Госдуме допустили рассмотрение законопроектов о QR-кодах в первом чтении в декабре
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудница МФЦ проверяет документы у женщины для выдачи ей распечатанного бумажного QR-кода в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в Москве
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении в декабре, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов.
Он отметил, что в предварительном плане законопроектной работы на декабрь этого вопроса нет, но это не говорит о том, что его не рассмотрят.
Тумусов пояснил, что в план вносят вопросы, которые уже прошли обсуждение в думских комитетах. Те выносят решение — поддержать или нет, а затем обращаются в Совет Госдумы, который определяет, рекомендовать ли проект к рассмотрению на пленарном заседании.
"Поэтому, возможно, эти проекты рассмотрят в декабре", — уточнил депутат.
По его словам, когда законопроекты вернутся из рассылки и попадут в комитеты, Совет Госдумы может включить их в план работы в любое время.
Двенадцатого ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму документу, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты направили для сбора отзывов и предложений в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.