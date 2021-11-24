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В Госдуме прокомментировали планы по рассмотрению законопроекта о QR-кодах
В Госдуме прокомментировали планы по рассмотрению законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 24.11.2021
В Госдуме прокомментировали планы по рассмотрению законопроекта о QR-кодах
Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении в декабре, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по охране здоровья... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:17
2021-11-24T15:15
госдума рф
федот тумусов
общество
вячеслав володин
совет федерации рф
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении в декабре, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов.Он отметил, что в предварительном плане законопроектной работы на декабрь этого вопроса нет, но это не говорит о том, что его не рассмотрят.Тумусов пояснил, что в план вносят вопросы, которые уже прошли обсуждение в думских комитетах. Те выносят решение — поддержать или нет, а затем обращаются в Совет Госдумы, который определяет, рекомендовать ли проект к рассмотрению на пленарном заседании."Поэтому, возможно, эти проекты рассмотрят в декабре", — уточнил депутат.По его словам, когда законопроекты вернутся из рассылки и попадут в комитеты, Совет Госдумы может включить их в план работы в любое время.Двенадцатого ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму документу, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты направили для сбора отзывов и предложений в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
https://ria.ru/20211124/qr-kod-1760490382.html
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госдума рф, федот тумусов, общество, вячеслав володин, совет федерации рф, вакцинация россиян от covid-19
13:17 24.11.2021 (обновлено: 15:15 24.11.2021)
 
В Госдуме прокомментировали планы по рассмотрению законопроекта о QR-кодах

В Госдуме допустили рассмотрение законопроектов о QR-кодах в первом чтении в декабре

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудница МФЦ проверяет документы у женщины для выдачи ей распечатанного бумажного QR-кода в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в Москве
Сотрудница МФЦ проверяет документы у женщины для выдачи ей распечатанного бумажного QR-кода в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении в декабре, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов.
Он отметил, что в предварительном плане законопроектной работы на декабрь этого вопроса нет, но это не говорит о том, что его не рассмотрят.
QR-код - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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Тумусов пояснил, что в план вносят вопросы, которые уже прошли обсуждение в думских комитетах. Те выносят решение — поддержать или нет, а затем обращаются в Совет Госдумы, который определяет, рекомендовать ли проект к рассмотрению на пленарном заседании.
"Поэтому, возможно, эти проекты рассмотрят в декабре", — уточнил депутат.
По его словам, когда законопроекты вернутся из рассылки и попадут в комитеты, Совет Госдумы может включить их в план работы в любое время.
Двенадцатого ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму документу, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты направили для сбора отзывов и предложений в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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Госдума РФФедот ТумусовОбществоВячеслав ВолодинСовет Федерации РФВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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