https://ria.ru/20211124/gosduma-1760504045.html

В Госдуме прокомментировали планы по рассмотрению законопроекта о QR-кодах

В Госдуме прокомментировали планы по рассмотрению законопроекта о QR-кодах - РИА Новости, 24.11.2021

В Госдуме прокомментировали планы по рассмотрению законопроекта о QR-кодах

Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении в декабре, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по охране здоровья... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:17

2021-11-24T13:17

2021-11-24T15:15

госдума рф

федот тумусов

общество

вячеслав володин

совет федерации рф

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума может рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении в декабре, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов.Он отметил, что в предварительном плане законопроектной работы на декабрь этого вопроса нет, но это не говорит о том, что его не рассмотрят.Тумусов пояснил, что в план вносят вопросы, которые уже прошли обсуждение в думских комитетах. Те выносят решение — поддержать или нет, а затем обращаются в Совет Госдумы, который определяет, рекомендовать ли проект к рассмотрению на пленарном заседании."Поэтому, возможно, эти проекты рассмотрят в декабре", — уточнил депутат.По его словам, когда законопроекты вернутся из рассылки и попадут в комитеты, Совет Госдумы может включить их в план работы в любое время.Двенадцатого ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второму документу, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты направили для сбора отзывов и предложений в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.

https://ria.ru/20211124/qr-kod-1760490382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, федот тумусов, общество, вячеслав володин, совет федерации рф, вакцинация россиян от covid-19