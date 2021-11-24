10:14 24.11.2021 (обновлено: 10:33 24.11.2021)
Госдума не планирует рассматривать законопроекты о QR-кодах в декабре
Законопроекты о QR-кодах отсутствуют в календаре вопросов Госдумы на декабрь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Законопроекты о QR-кодах отсутствуют в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь, следует из проекта постановления Совета Думы, опубликованном в электронной базе данных палаты.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.