https://ria.ru/20211124/gosduma-1760465851.html

Госдума не планирует рассматривать законопроекты о QR-кодах в декабре

Госдума не планирует рассматривать законопроекты о QR-кодах в декабре - РИА Новости, 24.11.2021

Госдума не планирует рассматривать законопроекты о QR-кодах в декабре

Законопроекты о QR-кодах отсутствуют в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь, следует из проекта постановления Совета Думы, опубликованном в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:14

2021-11-24T10:14

2021-11-24T10:33

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Законопроекты о QR-кодах отсутствуют в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь, следует из проекта постановления Совета Думы, опубликованном в электронной базе данных палаты.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.

https://ria.ru/20211124/qr-kody-1760452490.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, новости - туризм