https://ria.ru/20211124/gaz-1760480754.html

Цены на газ в Европе поднялись до 1070 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе поднялись до 1070 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 24.11.2021

Цены на газ в Европе поднялись до 1070 долларов за тысячу кубов

Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов среды колеблется в диапазоне 1040-1070 долларов за тысячу кубометров,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:37

2021-11-24T11:37

2021-11-24T11:37

экономика

европа

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов среды колеблется в диапазоне 1040-1070 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.На открытии торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на площадке ICE Futures составила 1048 долларов, в первый час фьючерсы торговались в районе 1040-1070 долларов. Стоимость на 11.06 мск чуть превышает 1050 долларов, что близко к расчетной цене вторника — 1053 доллара.Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Однако с 12 ноября вновь начался резкий рост. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25%, 18 ноября она превысила 1120 долларов. Поводом для нового скачка, в частности, стали новости о приостановке Германией сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20211108/gaz-1757630651.html

https://ria.ru/20211124/evropa-1760402639.html

европа

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экономика, европа, северный поток — 2, nord stream 2 ag