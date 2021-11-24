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Фургалу предъявили обвинение в организации преступного сообщества
Фургалу предъявили обвинение в организации преступного сообщества - РИА Новости, 24.11.2021
Фургалу предъявили обвинение в организации преступного сообщества
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею фургалу предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества, рассказал РИА... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T21:31
2021-11-24T22:06
происшествия
хабаровский край
хабаровск
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею фургалу предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий."Сегодня было предъявлено обвинение по статье 210, это организация преступного сообщества и части 4 статьи 159 УК РФ, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что речь идет об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования.В ближайшее время дело в отношении Фургала начнет рассматривать с присяжными Люберецкий суд Московской области. Кроме того, адвокат уточнил, что Фургалу доставили письма за ноябрь.По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена. С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается. Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.
https://ria.ru/20211102/furgal-1757396083.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, россия
21:31 24.11.2021 (обновлено: 22:06 24.11.2021)
 
Фургалу предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Фургала обвинили в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею фургалу предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Довгий.
"Сегодня было предъявлено обвинение по статье 210, это организация преступного сообщества и части 4 статьи 159 УК РФ, то есть семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 15:42
Адвокат Фургала опроверг сбор средств для подзащитного через Instagram
Он пояснил, что речь идет об обвинении в мошенничестве в сфере кредитования.
В ближайшее время дело в отношении Фургала начнет рассматривать с присяжными Люберецкий суд Московской области. Кроме того, адвокат уточнил, что Фургалу доставили письма за ноябрь.
По версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков в 2004 году создали организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за деньги привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.
В июле 2004 года, считает следствие, Кадыров, находясь в поселке Прогресс Амурской области, бросил две гранаты в предпринимателя, занимавшегося приемом металлолома. Тому удалось выжить.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
3 ноября, 16:16
Сбором средств для Фургала занимается его сын, заявил адвокат
В дальнейшем, как считает следствие, из-за длительного коммерческого спора о принадлежности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство еще одного коммерсанта. В октябре того же года в Хабаровске Палей застрелил бизнесмена. С целью скрыть это преступление Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, входившего в окружение Фургала и осведомленного о его причастности к убийству предпринимателя, считает следствие.
Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается. Фургала задержали 9 июля прошлого года, вину он не признает.
 
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