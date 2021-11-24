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Песков прокомментировал идею главы СК отменить ЕГЭ
Песков прокомментировал идею главы СК отменить ЕГЭ - РИА Новости, 24.11.2021
Песков прокомментировал идею главы СК отменить ЕГЭ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, высказавшийся за отмену Единого государственного экзамена для школьников (ЕГЭ), обладает широким кругозором и имеет... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:51
2021-11-24T12:51
2021-11-24T13:12
следственный комитет россии (ск рф)
общество
школа
дети
экзамены
александр бастрыкин
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, высказавшийся за отмену Единого государственного экзамена для школьников (ЕГЭ), обладает широким кругозором и имеет личное мнение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, поскольку этот экзамен для школьников сродни пытке. Он предложил возродить советскую школу образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире."Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам", - сказал Песков в ответ на вопрос, были ли заявления Бастрыкина согласованы с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов."В том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше министерство просвещения и министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20211123/ege-1760403168.html
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следственный комитет россии (ск рф), общество, школа, дети, экзамены, александр бастрыкин, единый государственный экзамен (егэ), россия
12:51 24.11.2021 (обновлено: 13:12 24.11.2021)
Песков прокомментировал идею главы СК отменить ЕГЭ
Песков об идее Бастрыкина отменить ЕГЭ: министерства прислушаются ко всем точкам зрения