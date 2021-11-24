https://ria.ru/20211124/ege-1760497718.html

Песков прокомментировал идею главы СК отменить ЕГЭ

Песков прокомментировал идею главы СК отменить ЕГЭ - РИА Новости, 24.11.2021

Песков прокомментировал идею главы СК отменить ЕГЭ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, высказавшийся за отмену Единого государственного экзамена для школьников (ЕГЭ), обладает широким кругозором и имеет... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:51

2021-11-24T12:51

2021-11-24T13:12

следственный комитет россии (ск рф)

общество

школа

дети

экзамены

александр бастрыкин

единый государственный экзамен (егэ)

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, высказавшийся за отмену Единого государственного экзамена для школьников (ЕГЭ), обладает широким кругозором и имеет личное мнение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, поскольку этот экзамен для школьников сродни пытке. Он предложил возродить советскую школу образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире."Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам", - сказал Песков в ответ на вопрос, были ли заявления Бастрыкина согласованы с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов."В том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше министерство просвещения и министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20211123/ege-1760403168.html

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следственный комитет россии (ск рф), общество, школа, дети, экзамены, александр бастрыкин, единый государственный экзамен (егэ), россия