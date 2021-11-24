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В Кремле прокомментировали слова Патрушева об Украине и Донбассе

В Кремле прокомментировали слова Патрушева об Украине и Донбассе - РИА Новости, 24.11.2021

В Кремле прокомментировали слова Патрушева об Украине и Донбассе

Секретарь Совбеза Николай Патрушев, заявивший, что "в любой момент на Украине может полыхнуть", высказал аргументированную точку зрения, считает пресс-секретарь РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:50

2021-11-24T12:50

2021-11-24T14:09

донбасс

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в мире

украина

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дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза Николай Патрушев, заявивший, что "в любой момент на Украине может полыхнуть", высказал аргументированную точку зрения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития. Вот он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается", — сказал он журналистам.Давать собственный прогноз по Донбассу Песков отказался, но подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта остается "очень и очень тревожной".Накануне Патрушев заявил в интервью "Аргументам и фактам", что Запад фактически установил на Украине свой протекторат, разрушил ее экономику и довел общество до бесправия, а отдельные слои населения — до нищеты. По мнению секретаря Совбеза, все это может привести к тому, что "миллионы украинцев побегут искать приют в других местах".

https://ria.ru/20211122/razdel-1760230573.html

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украина

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донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, николай патрушев, дмитрий песков, россия