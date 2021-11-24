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В Кремле прокомментировали слова Патрушева об Украине и Донбассе
В Кремле прокомментировали слова Патрушева об Украине и Донбассе - РИА Новости, 24.11.2021
В Кремле прокомментировали слова Патрушева об Украине и Донбассе
Секретарь Совбеза Николай Патрушев, заявивший, что "в любой момент на Украине может полыхнуть", высказал аргументированную точку зрения, считает пресс-секретарь РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:50
2021-11-24T14:09
донбасс
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
николай патрушев
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза Николай Патрушев, заявивший, что "в любой момент на Украине может полыхнуть", высказал аргументированную точку зрения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития. Вот он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается", — сказал он журналистам.Давать собственный прогноз по Донбассу Песков отказался, но подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта остается "очень и очень тревожной".Накануне Патрушев заявил в интервью "Аргументам и фактам", что Запад фактически установил на Украине свой протекторат, разрушил ее экономику и довел общество до бесправия, а отдельные слои населения — до нищеты. По мнению секретаря Совбеза, все это может привести к тому, что "миллионы украинцев побегут искать приют в других местах".
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донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, николай патрушев, дмитрий песков, россия
12:50 24.11.2021 (обновлено: 14:09 24.11.2021)
 
В Кремле прокомментировали слова Патрушева об Украине и Донбассе

Песков: в Кремле считают ситуацию в Донбассе "очень и очень тревожной"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Секретарь Совбеза Николай Патрушев, заявивший, что "в любой момент на Украине может полыхнуть", высказал аргументированную точку зрения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития. Вот он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается", — сказал он журналистам.
Давать собственный прогноз по Донбассу Песков отказался, но подчеркнул, что ситуация в зоне конфликта остается "очень и очень тревожной".
Накануне Патрушев заявил в интервью "Аргументам и фактам", что Запад фактически установил на Украине свой протекторат, разрушил ее экономику и довел общество до бесправия, а отдельные слои населения — до нищеты. По мнению секретаря Совбеза, все это может привести к тому, что "миллионы украинцев побегут искать приют в других местах".
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ДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНиколай ПатрушевДмитрий ПесковРоссия
 
 
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