https://ria.ru/20211124/devochka-1760470010.html

В Петербурге девочка умерла после отказа родителей госпитализировать ее

В Петербурге девочка умерла после отказа родителей госпитализировать ее - РИА Новости, 24.11.2021

В Петербурге девочка умерла после отказа родителей госпитализировать ее

Трехлетняя девочка, жаловавшаяся на боль в животе, скончалась в Петербурге после отказа родителей от ее госпитализации, сообщило городское управление СК. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:39

2021-11-24T10:39

2021-11-24T11:16

происшествия

санкт-петербург

курортный район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Трехлетняя девочка, жаловавшаяся на боль в животе, скончалась в Петербурге после отказа родителей от ее госпитализации, сообщило городское управление СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сказано в релизе.По данным следствия, накануне в Курортном районе родители забрали домой ребенка из детского сада из-за жалоб на боль в животе. Медики рекомендовали отвезти девочку в больницу, но мать с отцом решили оставить ее дома под наблюдением.Впоследствии ее самочувствие ухудшилось. Родители снова вызвали скорую помощь, но реанимационные мероприятия не помогли — ребенок скончался.Причину смерти еще предстоит выяснить судмедэкспертам.

https://ria.ru/20211020/skoraya-1755440410.html

санкт-петербург

курортный район

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2021

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происшествия, санкт-петербург, курортный район, следственный комитет россии (ск рф)