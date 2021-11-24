https://ria.ru/20211124/devochka-1760470010.html
В Петербурге девочка умерла после отказа родителей госпитализировать ее
В Петербурге девочка умерла после отказа родителей госпитализировать ее - РИА Новости, 24.11.2021
В Петербурге девочка умерла после отказа родителей госпитализировать ее
Трехлетняя девочка, жаловавшаяся на боль в животе, скончалась в Петербурге после отказа родителей от ее госпитализации, сообщило городское управление СК. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:39
2021-11-24T10:39
2021-11-24T11:16
происшествия
санкт-петербург
курортный район
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Трехлетняя девочка, жаловавшаяся на боль в животе, скончалась в Петербурге после отказа родителей от ее госпитализации, сообщило городское управление СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сказано в релизе.По данным следствия, накануне в Курортном районе родители забрали домой ребенка из детского сада из-за жалоб на боль в животе. Медики рекомендовали отвезти девочку в больницу, но мать с отцом решили оставить ее дома под наблюдением.Впоследствии ее самочувствие ухудшилось. Родители снова вызвали скорую помощь, но реанимационные мероприятия не помогли — ребенок скончался.Причину смерти еще предстоит выяснить судмедэкспертам.
https://ria.ru/20211020/skoraya-1755440410.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, курортный район, следственный комитет россии (ск рф)
10:39 24.11.2021 (обновлено: 11:16 24.11.2021)
В Петербурге девочка умерла после отказа родителей госпитализировать ее
Трехлетняя девочка умерла в Петербурге после отказа родителей класть ее в больницу