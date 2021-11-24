https://ria.ru/20211124/dannye-1760495696.html

ЦБ и Минцифры предложат усилить контроль при обороте персональных данных

ЦБ и Минцифры предложат усилить контроль при обороте персональных данных - РИА Новости, 24.11.2021

ЦБ и Минцифры предложат усилить контроль при обороте персональных данных

Банк России вместе с Минцифры будет предлагать усилить контроль и ответственность при обороте данных граждан и бизнеса, заявила первый зампред ЦБ Ольга... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:42

2021-11-24T12:42

2021-11-24T13:42

технологии

центральный банк рф (цб рф)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_111:93:2784:1597_1920x0_80_0_0_6802702f1892fcb857c42ed4cb050c3e.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Банк России вместе с Минцифры будет предлагать усилить контроль и ответственность при обороте данных граждан и бизнеса, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Мы будем выходить вместе с коллегами из Минцифры по усилению контроля и ответственности за использование данных граждан и бизнеса, и мы хотим реализовать платформу согласий, когда гражданин видит, какое согласие кому он дал, может его отозвать, он его "мониторит" и фактически является владельцем своих данных", - сказала она, выступая в Госдуме.В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала навести порядок с оборотом персональных данных. По ее словам, сейчас они "почти в открытом доступе", - в результате мошеннику, который легко получает сведения о потенциальной жертве, проще вызвать доверие.В ноябре ЦБ сообщил, что планирует проработать вопрос создания платформы коммерческих согласий с участниками рынка. Она должна упростить процесс предоставления данных из различных коммерческих источников с согласия клиента.

https://ria.ru/20211116/utechka-1759214240.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия