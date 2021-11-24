https://ria.ru/20211124/dannye-1760495696.html
ЦБ и Минцифры предложат усилить контроль при обороте персональных данных
ЦБ и Минцифры предложат усилить контроль при обороте персональных данных - РИА Новости, 24.11.2021
ЦБ и Минцифры предложат усилить контроль при обороте персональных данных
Банк России вместе с Минцифры будет предлагать усилить контроль и ответственность при обороте данных граждан и бизнеса, заявила первый зампред ЦБ Ольга... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:42
2021-11-24T12:42
2021-11-24T13:42
технологии
центральный банк рф (цб рф)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Банк России вместе с Минцифры будет предлагать усилить контроль и ответственность при обороте данных граждан и бизнеса, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Мы будем выходить вместе с коллегами из Минцифры по усилению контроля и ответственности за использование данных граждан и бизнеса, и мы хотим реализовать платформу согласий, когда гражданин видит, какое согласие кому он дал, может его отозвать, он его "мониторит" и фактически является владельцем своих данных", - сказала она, выступая в Госдуме.В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала навести порядок с оборотом персональных данных. По ее словам, сейчас они "почти в открытом доступе", - в результате мошеннику, который легко получает сведения о потенциальной жертве, проще вызвать доверие.В ноябре ЦБ сообщил, что планирует проработать вопрос создания платформы коммерческих согласий с участниками рынка. Она должна упростить процесс предоставления данных из различных коммерческих источников с согласия клиента.
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технологии, центральный банк рф (цб рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
12:42 24.11.2021 (обновлено: 13:42 24.11.2021)
ЦБ и Минцифры предложат усилить контроль при обороте персональных данных
ЦБ и Минцифры предложат усилить контроль и ответственность при обороте персональных данных