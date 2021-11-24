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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 24.11.2021
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в среду утром в связи с угрозой наводнения, сообщает дирекция КЗС. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:12
2021-11-24T09:12
2021-11-24T09:16
происшествия
санкт-петербург
большой порт санкт-петербург
нева (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в среду утром в связи с угрозой наводнения, сообщает дирекция КЗС."Учитывая прогнозы … о повышении уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения и усилением юго-западного ветра до 17-22 метров в секунд, принято решение о закрытии затворов КЗС", - говорится в релизе.По данным на шесть утра, все сооружения КЗС закрыты.Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в четыре ночи.
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санкт-петербург
нева (река)
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происшествия, санкт-петербург, большой порт санкт-петербург, нева (река)
09:12 24.11.2021 (обновлено: 09:16 24.11.2021)
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений из-за угрозы наводнения