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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения - РИА Новости, 24.11.2021

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в среду утром в связи с угрозой наводнения, сообщает дирекция КЗС. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:12

2021-11-24T09:12

2021-11-24T09:16

происшествия

санкт-петербург

большой порт санкт-петербург

нева (река)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в среду утром в связи с угрозой наводнения, сообщает дирекция КЗС."Учитывая прогнозы … о повышении уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения и усилением юго-западного ветра до 17-22 метров в секунд, принято решение о закрытии затворов КЗС", - говорится в релизе.По данным на шесть утра, все сооружения КЗС закрыты.Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в четыре ночи.

https://ria.ru/20211010/kitay-1753879283.html

санкт-петербург

нева (река)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, большой порт санкт-петербург, нева (река)