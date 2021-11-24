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Эксперт назвал причины, по которым котировки биткоина снижаются
Эксперт назвал причины, по которым котировки биткоина снижаются - РИА Новости, 24.11.2021
Эксперт назвал причины, по которым котировки биткоина снижаются
Биткоину трудно оставаться "альтернативным золотом" на новостном фоне о возможном сохранении главой Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла своего... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:50
2021-11-24T14:50
2021-11-24T14:50
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сша
джером пауэлл
россия
артем моисеев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Биткоину трудно оставаться "альтернативным золотом" на новостном фоне о возможном сохранении главой Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла своего статуса и давлении китайских властей на крипторынок, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.Курс биткоина, достигнув исторического максимума в 69 тысяч долларов 10 ноября, перешел к снижению и к текущему моменту торгуется в районе 56,7 тысячи долларов – минимума с 13 октября, следует из данных торгов на криптобирже Binance."На этом новостном фоне биткоину трудно удерживать статус альтернативного мирового средства платежа и аналога золоту", - добавил эксперт."Впрочем, есть и позитивные для криптовалютного рынка новости. Исход майнеров из Китая не привел к сокращению количества участников данной индустрии — просто произошла их релокация. За последние месяцы 14 крупнейших майнинговых компаний вывезли из Китая свыше 2 миллионов единиц оборудования. Основными получателями стали Россия, Казахстан, США и Канада", - также отмечает эксперт.В итоге, указывает Моисеев, в настоящее время ситуация неопределенная. В случае роста котировок до 60 тысяч долларов, вероятно, биткоин сможет вернуться и к уровню в 68 тысяч, а в случае снижения котировок ниже 55 тысяч долларов достаточно вероятно нисходящее движение к уровням 50 тысяч долларов, заключает он.
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экономика, сша, джером пауэлл, россия, артем моисеев, j2tx
Эксперт назвал причины, по которым котировки биткоина снижаются
Артем Моисеев: борьба Китая с майнерами и криптоэнтузиастами снижает котировки криптовалют
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Биткоину трудно оставаться "альтернативным золотом" на новостном фоне о возможном сохранении главой Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла
своего статуса и давлении китайских властей на крипторынок, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев
.
Курс биткоина, достигнув исторического максимума в 69 тысяч долларов 10 ноября, перешел к снижению и к текущему моменту торгуется в районе 56,7 тысячи долларов – минимума с 13 октября, следует из данных торгов на криптобирже Binance.
"Новый этап борьбы властей Китая с майнерами и криптоэнтузиастами дал свои плоды в виде снижения котировок основных криптовалют до уровней полуторамесячной давности. Кроме того, новость о том, что президент США Джо Байден повторно назначит главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, преуменьшила спекуляции об изменении денежно-кредитной политики регулятора и укрепила доллар", - считает Моисеев.
"На этом новостном фоне биткоину трудно удерживать статус альтернативного мирового средства платежа и аналога золоту", - добавил эксперт.
"Впрочем, есть и позитивные для криптовалютного рынка новости. Исход майнеров из Китая не привел к сокращению количества участников данной индустрии — просто произошла их релокация. За последние месяцы 14 крупнейших майнинговых компаний вывезли из Китая свыше 2 миллионов единиц оборудования. Основными получателями стали Россия
, Казахстан
, США и Канада", - также отмечает эксперт.
В итоге, указывает Моисеев, в настоящее время ситуация неопределенная. В случае роста котировок до 60 тысяч долларов, вероятно, биткоин сможет вернуться и к уровню в 68 тысяч, а в случае снижения котировок ниже 55 тысяч долларов достаточно вероятно нисходящее движение к уровням 50 тысяч долларов, заключает он.