Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/bitkoin-1760526241.html
Эксперт назвал причины, по которым котировки биткоина снижаются
Эксперт назвал причины, по которым котировки биткоина снижаются - РИА Новости, 24.11.2021
Эксперт назвал причины, по которым котировки биткоина снижаются
Биткоину трудно оставаться "альтернативным золотом" на новостном фоне о возможном сохранении главой Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла своего... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:50
2021-11-24T14:50
экономика
сша
джером пауэлл
россия
артем моисеев
j2tx
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/53/1513795365_0:267:3165:2047_1920x0_80_0_0_35952222b0f79622c32f4d0f1ca3bf9c.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Биткоину трудно оставаться "альтернативным золотом" на новостном фоне о возможном сохранении главой Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла своего статуса и давлении китайских властей на крипторынок, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.Курс биткоина, достигнув исторического максимума в 69 тысяч долларов 10 ноября, перешел к снижению и к текущему моменту торгуется в районе 56,7 тысячи долларов – минимума с 13 октября, следует из данных торгов на криптобирже Binance."На этом новостном фоне биткоину трудно удерживать статус альтернативного мирового средства платежа и аналога золоту", - добавил эксперт."Впрочем, есть и позитивные для криптовалютного рынка новости. Исход майнеров из Китая не привел к сокращению количества участников данной индустрии — просто произошла их релокация. За последние месяцы 14 крупнейших майнинговых компаний вывезли из Китая свыше 2 миллионов единиц оборудования. Основными получателями стали Россия, Казахстан, США и Канада", - также отмечает эксперт.В итоге, указывает Моисеев, в настоящее время ситуация неопределенная. В случае роста котировок до 60 тысяч долларов, вероятно, биткоин сможет вернуться и к уровню в 68 тысяч, а в случае снижения котировок ниже 55 тысяч долларов достаточно вероятно нисходящее движение к уровням 50 тысяч долларов, заключает он.
https://ria.ru/20211115/bitkoin-1759116273.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151379/53/1513795365_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_010fc34f2e28a870407e14fb667535e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, джером пауэлл, россия, артем моисеев, j2tx
14:50 24.11.2021
 
Эксперт назвал причины, по которым котировки биткоина снижаются

Артем Моисеев: борьба Китая с майнерами и криптоэнтузиастами снижает котировки криптовалют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Биткоину трудно оставаться "альтернативным золотом" на новостном фоне о возможном сохранении главой Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла своего статуса и давлении китайских властей на крипторынок, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.
Курс биткоина, достигнув исторического максимума в 69 тысяч долларов 10 ноября, перешел к снижению и к текущему моменту торгуется в районе 56,7 тысячи долларов – минимума с 13 октября, следует из данных торгов на криптобирже Binance.
"Новый этап борьбы властей Китая с майнерами и криптоэнтузиастами дал свои плоды в виде снижения котировок основных криптовалют до уровней полуторамесячной давности. Кроме того, новость о том, что президент США Джо Байден повторно назначит главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, преуменьшила спекуляции об изменении денежно-кредитной политики регулятора и укрепила доллар", - считает Моисеев.
"На этом новостном фоне биткоину трудно удерживать статус альтернативного мирового средства платежа и аналога золоту", - добавил эксперт.
"Впрочем, есть и позитивные для криптовалютного рынка новости. Исход майнеров из Китая не привел к сокращению количества участников данной индустрии — просто произошла их релокация. За последние месяцы 14 крупнейших майнинговых компаний вывезли из Китая свыше 2 миллионов единиц оборудования. Основными получателями стали Россия, Казахстан, США и Канада", - также отмечает эксперт.
В итоге, указывает Моисеев, в настоящее время ситуация неопределенная. В случае роста котировок до 60 тысяч долларов, вероятно, биткоин сможет вернуться и к уровню в 68 тысяч, а в случае снижения котировок ниже 55 тысяч долларов достаточно вероятно нисходящее движение к уровням 50 тысяч долларов, заключает он.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 14:03
Эксперт назвал главные факторы роста стоимости биткоина в ближайшее время
 
ЭкономикаСШАДжером ПауэллРоссияАртем МоисеевJ2TX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
23:44Лондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в Карадже
23:31Посольство России в США отреагировало на санкции против МФТИ
23:20На Украине начали учения из-за миграционного кризиса
23:13СМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджета
23:11СМИ сообщили о задержании более 40 человек на акциях протеста в Стамбуле
23:02Суд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"
Лента новостейМолния
Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в ПодмосковьеЛондон, Париж и Берлин призвали Тегеран открыть доступ к объекту в КараджеПосольство России в США отреагировало на санкции против МФТИНа Украине начали учения из-за миграционного кризисаСМИ: Байден хочет убрать санкции против "Северного потока — 2" из бюджетаСМИ сообщили о задержании более 40 человек на акциях протеста в СтамбулеСуд арестовал гендиректора "Газпром газораспределение Краснодар"