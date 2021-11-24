https://ria.ru/20211124/bayden-1760629347.html

Байден подтвердил обязательства США перед Украиной

Байден подтвердил обязательства США перед Украиной - РИА Новости, 24.11.2021

Байден подтвердил обязательства США перед Украиной

Президент США Джо Байден по случаю годовщины Голодомора на Украине 1932-1933 годов почтил память жертв этих трагических событий и подтвердил, что Вашингтон... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:12

2021-11-24T22:12

2021-11-24T22:12

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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден по случаю годовщины Голодомора на Украине 1932-1933 годов почтил память жертв этих трагических событий и подтвердил, что Вашингтон неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики."Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость, и в конечном счете создал свободное и демократическое общество. Вспоминая боль и жертвы Голодомора, США также подтверждают нашу приверженность народу Украину и нашу неизменную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении американского лидера, которое распространил Белый дом.Глава государства предложил, чтобы в этот месяц, когда во всем мире чтят память жертв тех событий, страны "подтвердили приверженность продолжать работу над тем, чтобы не допустить повторения таких трагедий в будущем".На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, охвативший многие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20211124/shumikha-1760534785.html

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в мире, украина, сша, джо байден