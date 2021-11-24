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Байден подтвердил обязательства США перед Украиной
Байден подтвердил обязательства США перед Украиной - РИА Новости, 24.11.2021
Байден подтвердил обязательства США перед Украиной
Президент США Джо Байден по случаю годовщины Голодомора на Украине 1932-1933 годов почтил память жертв этих трагических событий и подтвердил, что Вашингтон... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:12
2021-11-24T22:12
в мире
украина
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден по случаю годовщины Голодомора на Украине 1932-1933 годов почтил память жертв этих трагических событий и подтвердил, что Вашингтон неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики."Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость, и в конечном счете создал свободное и демократическое общество. Вспоминая боль и жертвы Голодомора, США также подтверждают нашу приверженность народу Украину и нашу неизменную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении американского лидера, которое распространил Белый дом.Глава государства предложил, чтобы в этот месяц, когда во всем мире чтят память жертв тех событий, страны "подтвердили приверженность продолжать работу над тем, чтобы не допустить повторения таких трагедий в будущем".На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, охвативший многие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
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в мире, украина, сша, джо байден
22:12 24.11.2021
 
Байден подтвердил обязательства США перед Украиной

Байден почтил память жертв Голодомора и подтвердил обязательства США перед Украиной

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации
Президент Джо Байден во время доклада о ходе борьбы с эпидемией коронавируса и процессе вакцинации - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Джо Байден по случаю годовщины Голодомора на Украине 1932-1933 годов почтил память жертв этих трагических событий и подтвердил, что Вашингтон неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность республики.
"Украинский народ преодолел ужас Голодомора, продемонстрировав свой дух и стойкость, и в конечном счете создал свободное и демократическое общество. Вспоминая боль и жертвы Голодомора, США также подтверждают нашу приверженность народу Украину и нашу неизменную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении американского лидера, которое распространил Белый дом.
Глава государства предложил, чтобы в этот месяц, когда во всем мире чтят память жертв тех событий, страны "подтвердили приверженность продолжать работу над тем, чтобы не допустить повторения таких трагедий в будущем".
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, охвативший многие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
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В миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
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