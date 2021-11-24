Жириновский призвал убрать антипрививочников из эфира
Жириновский призвал убрать из эфира антипрививочников и осудил поддерживающие их партии
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя письмо врачей к "антиваксерам", предложил убрать антипрививочников из эфира телеканалов, а также отменить регистрацию партий, которые поддерживают людей с такими взглядами.
"На месте власти я бы принял показательные меры: отменил за антигосударственную деятельность регистрацию тех партий, которые поддерживают антипрививочников, за то что они не только не помогают спасать граждан, но и толкают людей на кладбище. Ведь уже 460 тысяч наших граждан умерли от ковида! Представьте, что вымер целый крупный райцентр: Липецк, Владимир, Тула, Курск", - заявил Жириновский журналистам.
"Кроме того, нужно отстранить от эфира всех антипрививочников, пусть дома на кухне рассказывают свои бредни", - добавил он.
Также Жириновский заявил, что осуждает позицию вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
"Его далекий предок, наш великий писатель Лев Николаевич Толстой был прогрессивным человеком, он был бы в числе первых, кто сделал прививку. А его потомок говорит: не хочу, не буду", - пояснил он.
Кроме того, он сообщил, как лично уговаривал сделать прививку лидера КПРФ.
"Я (Геннадия) Зюганова год уговаривал сделать прививку, а он ждал, видимо, пока у них во фракции два депутата не умрут. Вообще КПРФ становится партией мертвецов. Они постоянно носят цветочки к могилам своих вождей, и хотят, наверное, чтобы и их избиратели на кладбище оказались", - продолжил либерал-демократ.
"Мы самая отсталая в Европе страна по вакцинации. XXI век на дворе, мы себя космической державой называем, наши дети уже живут в цифровом мире, мы первыми создали вакцину, а Екатерина II личным примером показала необходимость делать прививку от оспы. И с тех пор больше 200 лет мы делали разные прививки, весь мир спасли от десятков страшных смертельных болезней. А тут вдруг уперлись, хотя нет никаких негативных последствий", - подытожил политик.
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране - чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.