https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760516169.html

Жириновский призвал убрать антипрививочников из эфира

Жириновский призвал убрать антипрививочников из эфира - РИА Новости, 24.11.2021

Жириновский призвал убрать антипрививочников из эфира

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя письмо врачей к "антиваксерам", предложил убрать антипрививочников из эфира телеканалов, а также отменить... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:09

2021-11-24T14:09

2021-11-24T14:09

распространение коронавируса

общество

вакцинация

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя письмо врачей к "антиваксерам", предложил убрать антипрививочников из эфира телеканалов, а также отменить регистрацию партий, которые поддерживают людей с такими взглядами."Кроме того, нужно отстранить от эфира всех антипрививочников, пусть дома на кухне рассказывают свои бредни", - добавил он.Также Жириновский заявил, что осуждает позицию вице-спикера Госдумы Петра Толстого."Его далекий предок, наш великий писатель Лев Николаевич Толстой был прогрессивным человеком, он был бы в числе первых, кто сделал прививку. А его потомок говорит: не хочу, не буду", - пояснил он.Кроме того, он сообщил, как лично уговаривал сделать прививку лидера КПРФ."Я (Геннадия) Зюганова год уговаривал сделать прививку, а он ждал, видимо, пока у них во фракции два депутата не умрут. Вообще КПРФ становится партией мертвецов. Они постоянно носят цветочки к могилам своих вождей, и хотят, наверное, чтобы и их избиратели на кладбище оказались", - продолжил либерал-демократ.Жириновский также отметил, что ЛДПР осуждает данную позицию, добавив, что в России сегодня сложнейшая обстановка.Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране - чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760497566.html

https://ria.ru/20211124/roszdravnadzor-1760476972.html

https://ria.ru/20211124/vrach-1760509846.html

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