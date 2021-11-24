https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760486569.html

В Совфеде рассказали, как можно поменять позицию антипрививочников

В Совфеде рассказали, как можно поменять позицию антипрививочников - РИА Новости, 24.11.2021

В Совфеде рассказали, как можно поменять позицию антипрививочников

Позицию антипрививочников могут поменять только убеждение и яркие примеры, включая посещение "красных зон", заявил РИА Новости в среду замглавы социального... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:59

2021-11-24T11:59

2021-11-24T11:59

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

госдума рф

здоровье - общество

егор бероев

коммунарка (москва)

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502370_0:119:3253:1949_1920x0_80_0_0_d7920f64c59bdf3326960f4d0443d03b.jpg

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Позицию антипрививочников могут поменять только убеждение и яркие примеры, включая посещение "красных зон", заявил РИА Новости в среду замглавы социального комитета Совфеда, врач Юрий Архаров."Безусловно, я разделяю мнение Дениса Проценко и поддерживаю позицию врачей, написавших открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции с предложением лично посетить "красные зоны", реанимации и морги", - сказал сенатор.По его словам, наиболее распространёнными причинами отказа от вакцинации является "нехватка необходимой информации и ложные медицинские доводы"."Высказывания публичных личностей, не сведущих в вопросах медицины, вводят в заблуждение окружающих людей", - подчеркнул Архаров.Законодатель уверен, что "только убеждением и яркими примерами можно поменять мнение людей, которые с недоверием воспринимают вакцинацию от новой коронавирусной инфекции".Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.

https://ria.ru/20211120/vaktsinatsiya-1759931554.html

санкт-петербург

коммунарка (москва)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это недопустимое явление" – врачи о позиции противников вакцинации от COVID-19 Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19. Послание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России – За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе. 2021-11-24T11:59 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, госдума рф, здоровье - общество, егор бероев , коммунарка (москва), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, марьяна лысенко, оскар кучера, вакцинация россиян от covid-19