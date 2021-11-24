В Совфеде рассказали, как можно поменять позицию антипрививочников
Сенатор Архаров: позицию антипрививочников могут поменять только убеждение и яркие примеры
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Позицию антипрививочников могут поменять только убеждение и яркие примеры, включая посещение "красных зон", заявил РИА Новости в среду замглавы социального комитета Совфеда, врач Юрий Архаров.
"Безусловно, я разделяю мнение Дениса Проценко и поддерживаю позицию врачей, написавших открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции с предложением лично посетить "красные зоны", реанимации и морги", - сказал сенатор.
По его словам, наиболее распространёнными причинами отказа от вакцинации является "нехватка необходимой информации и ложные медицинские доводы".
"Высказывания публичных личностей, не сведущих в вопросах медицины, вводят в заблуждение окружающих людей", - подчеркнул Архаров.
Законодатель уверен, что "только убеждением и яркими примерами можно поменять мнение людей, которые с недоверием воспринимают вакцинацию от новой коронавирусной инфекции".
Известные российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по стране чуть выше 50% и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы вакцинации.