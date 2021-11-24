https://ria.ru/20211124/angola-1760459407.html

Российские сотовые операторы планируется вывести на рынок Анголы

Российские сотовые операторы планируется вывести на рынок Анголы - РИА Новости, 24.11.2021

Российские сотовые операторы планируется вывести на рынок Анголы

Сотовые операторы из России могут выйти на рынок Анголы, идут переговоры, заявил в интервью РИА Новости министр телекоммуникаций и информационных технологий... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:24

2021-11-24T09:24

2021-11-24T10:05

экономика

технологии

ангола

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сотовые операторы из России могут выйти на рынок Анголы, идут переговоры, заявил в интервью РИА Новости министр телекоммуникаций и информационных технологий страны Мануэл Омень."Конечно, есть такие перспективы", - ответил он на вопрос о перспективах выхода российских сотовых операторов на ангольский рынок.По его словам, Angola Telecom открыла тендер, "российские предприятия, как и любые другие компании, могут принять участие"."По той информации, которая у нас есть, да, есть некие контакты, заявления некоторых российских компаний, которые ведут переговоры с ангольскими компаниями о сотрудничестве в области коммуникационных технологий и телекоммуникаций", - отметил министр.Полный текст интервью министра телекоммуникаций и информационных технологий Анголы >>

https://ria.ru/20211115/posol-1759073737.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, ангола