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Российские сотовые операторы планируется вывести на рынок Анголы
Российские сотовые операторы планируется вывести на рынок Анголы - РИА Новости, 24.11.2021
Российские сотовые операторы планируется вывести на рынок Анголы
Сотовые операторы из России могут выйти на рынок Анголы, идут переговоры, заявил в интервью РИА Новости министр телекоммуникаций и информационных технологий... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:24
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экономика
технологии
ангола
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сотовые операторы из России могут выйти на рынок Анголы, идут переговоры, заявил в интервью РИА Новости министр телекоммуникаций и информационных технологий страны Мануэл Омень."Конечно, есть такие перспективы", - ответил он на вопрос о перспективах выхода российских сотовых операторов на ангольский рынок.По его словам, Angola Telecom открыла тендер, "российские предприятия, как и любые другие компании, могут принять участие"."По той информации, которая у нас есть, да, есть некие контакты, заявления некоторых российских компаний, которые ведут переговоры с ангольскими компаниями о сотрудничестве в области коммуникационных технологий и телекоммуникаций", - отметил министр.Полный текст интервью министра телекоммуникаций и информационных технологий Анголы &gt;&gt;
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экономика, технологии, ангола
09:24 24.11.2021 (обновлено: 10:05 24.11.2021)
 
Российские сотовые операторы планируется вывести на рынок Анголы

Министр: сотовые операторы из России планируется вывести на рынок Анголы, идут переговоры

© Fotolia / lilySIM-карта и мобильный телефон
SIM-карта и мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Fotolia / lily
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сотовые операторы из России могут выйти на рынок Анголы, идут переговоры, заявил в интервью РИА Новости министр телекоммуникаций и информационных технологий страны Мануэл Омень.
"Конечно, есть такие перспективы", - ответил он на вопрос о перспективах выхода российских сотовых операторов на ангольский рынок.
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По его словам, Angola Telecom открыла тендер, "российские предприятия, как и любые другие компании, могут принять участие".
"По той информации, которая у нас есть, да, есть некие контакты, заявления некоторых российских компаний, которые ведут переговоры с ангольскими компаниями о сотрудничестве в области коммуникационных технологий и телекоммуникаций", - отметил министр.
Полный текст интервью министра телекоммуникаций и информационных технологий Анголы >>
 
ЭкономикаТехнологииАнгола
 
 
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