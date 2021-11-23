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В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой
В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой - РИА Новости, 23.11.2021
В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой
Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе онлайн-сервисов банка, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:59
2021-11-23T12:59
2021-11-23T13:32
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Клиенты ВТБ сообщили о сбоях в работе онлайн-сервисов банка, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным на 12:25 мск зафиксировали 294 обращения. Больше всего жалоб поступило на трудности со входом в мобильный банк (39%), еще 36% пользователей обратили внимание на проблемы с мобильным банкингом, а 25% — на работу онлайн-банкинга.Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани и других городов России.В пресс-службе ВТБ сообщили РИА Новости, что подтверждают ограничения в работе сервисов, специалисты работают над их устранением. Банк также извинился перед клиентами за доставленные неудобства.
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12:59 23.11.2021 (обновлено: 13:32 23.11.2021)
В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой
Клиенты ВТБ жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов банка