https://ria.ru/20211123/volontery-1760489740.html
В Ленобласти завершила работу "Школа волонтеров наследия-2021"
В Ленобласти завершила работу "Школа волонтеров наследия-2021" - РИА Новости, 24.11.2021
В Ленобласти завершила работу "Школа волонтеров наследия-2021"
В Ленинградской области завершилась учеба в региональной "Школе волонтеров наследия-2021", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-23T12:01
2021-11-23T12:01
2021-11-24T12:13
ленинградская область
кингисеппский район
выборг
ленинградская область
всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488417_0:47:738:462_1920x0_80_0_0_e47f6061fb7684ba780ed2db0f49fd13.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области завершилась учеба в региональной "Школе волонтеров наследия-2021", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в этом году обучение прошли 125 человек: сто человек по основной программе и 25 человек ─ по углубленной.Практические навыки под руководством опытных педагогов ─ реставраторов, архитекторов и экспертов в сфере сохранения наследия ─ участники Школы применяли в усадьбе Рериха в Изваре, усадьбах Киискиля и Суур-Мерийоки в Выборге, Альбрехтов и "Утешение" в Кингисеппском районе."Благодарю волонтеров наследия за активное желание участвовать в сохранении объектов культурного наследия Ленинградской области. Совместно с ленинградским отделением "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" в нашем регионе пройдут Школа наследия для муниципальных служащих и Всероссийский волонтерский лагерь", ─ отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Как отметили в обладминистрации, все участники получили сертификаты о прохождении Школы волонтеров наследия и памятные подарки.Школа волонтеров наследия ― один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта "Культура".
https://ria.ru/20211029/vypusk-1756806613.html
кингисеппский район
выборг
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488417_0:0:657:492_1920x0_80_0_0_4f3298dbfa786447ac66ca8d94ca0157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кингисеппский район, выборг, ленинградская область, всероссийское общество охраны памятников истории и культуры