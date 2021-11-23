https://ria.ru/20211123/volontery-1760489740.html

В Ленобласти завершила работу "Школа волонтеров наследия-2021"

В Ленобласти завершила работу "Школа волонтеров наследия-2021" - РИА Новости, 24.11.2021

В Ленобласти завершила работу "Школа волонтеров наследия-2021"

В Ленинградской области завершилась учеба в региональной "Школе волонтеров наследия-2021", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-23T12:01

2021-11-23T12:01

2021-11-24T12:13

ленинградская область

кингисеппский район

выборг

ленинградская область

всероссийское общество охраны памятников истории и культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области завершилась учеба в региональной "Школе волонтеров наследия-2021", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в этом году обучение прошли 125 человек: сто человек по основной программе и 25 человек ─ по углубленной.Практические навыки под руководством опытных педагогов ─ реставраторов, архитекторов и экспертов в сфере сохранения наследия ─ участники Школы применяли в усадьбе Рериха в Изваре, усадьбах Киискиля и Суур-Мерийоки в Выборге, Альбрехтов и "Утешение" в Кингисеппском районе."Благодарю волонтеров наследия за активное желание участвовать в сохранении объектов культурного наследия Ленинградской области. Совместно с ленинградским отделением "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" в нашем регионе пройдут Школа наследия для муниципальных служащих и Всероссийский волонтерский лагерь", ─ отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.Как отметили в обладминистрации, все участники получили сертификаты о прохождении Школы волонтеров наследия и памятные подарки.Школа волонтеров наследия ― один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта "Культура".

https://ria.ru/20211029/vypusk-1756806613.html

кингисеппский район

выборг

ленинградская область

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кингисеппский район, выборг, ленинградская область, всероссийское общество охраны памятников истории и культуры