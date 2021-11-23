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Обвиняемый во взятке врио замглавы Владимирской области покинет пост
Обвиняемый во взятке врио замглавы Владимирской области покинет пост - РИА Новости, 23.11.2021
Обвиняемый во взятке врио замглавы Владимирской области покинет пост
Трудовой договор с обвиняемым в получении взятки врио заместителя губернатора Владимирской области Григорием Вишневским продлеваться не будет, сообщила... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:01
2021-11-23T14:16
общество
владимирская область
владимир
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Трудовой договор с обвиняемым в получении взятки врио заместителя губернатора Владимирской области Григорием Вишневским продлеваться не будет, сообщила администрация региона.СК РФ ранее сообщил, что в отношении Вишневского возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, с августа по ноябрь за общее покровительство он получил 600 тысяч рублей, пообещав коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов. При получении очередной части взятки Вишневский был задержан. Октябрьский районный суд Владимира избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу."Трудовой договор с Григорием Вишневским продлён не будет. Врио губернатора Александр Авдеев 22 ноября 2021 года подписал указ о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия с временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Григорием Вишневским 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.В пресс-службе врио губернатора РИА Новости уточнили, что указ подписан после того, как "суд нашел убедительными аргументы следственного органа о необходимости избрания в отношении Григория Вишневского меры пресечения в виде заключения под стражу, и следственное управление официально проинформировало об этом главу региона". Там подтвердили, что Вишневский останется в должности до конца года.
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общество, владимирская область, владимир, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:01 23.11.2021 (обновлено: 14:16 23.11.2021)
 
Обвиняемый во взятке врио замглавы Владимирской области покинет пост

Обвиняемый в получении взятки врио замглавы Владимирской области Вишневский покинет пост

© Фото : сайт Администрации Владимирской областиГригорий Вишневский
Григорий Вишневский - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : сайт Администрации Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Трудовой договор с обвиняемым в получении взятки врио заместителя губернатора Владимирской области Григорием Вишневским продлеваться не будет, сообщила администрация региона.
СК РФ ранее сообщил, что в отношении Вишневского возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, с августа по ноябрь за общее покровительство он получил 600 тысяч рублей, пообещав коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов. При получении очередной части взятки Вишневский был задержан. Октябрьский районный суд Владимира избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Трудовой договор с Григорием Вишневским продлён не будет. Врио губернатора Александр Авдеев 22 ноября 2021 года подписал указ о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия с временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Григорием Вишневским 30 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе врио губернатора РИА Новости уточнили, что указ подписан после того, как "суд нашел убедительными аргументы следственного органа о необходимости избрания в отношении Григория Вишневского меры пресечения в виде заключения под стражу, и следственное управление официально проинформировало об этом главу региона". Там подтвердили, что Вишневский останется в должности до конца года.
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Врио главы Владимирской области прокомментировал задержание своего зама
 
ОбществоВладимирская областьВладимирСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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