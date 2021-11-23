https://ria.ru/20211123/vertolet-1760288859.html

Вертолет "Ансат-М" станет легче базовой машины на 200 килограммов

Вертолет "Ансат-М" станет легче базовой машины на 200 килограммов - РИА Новости, 23.11.2021

Вертолет "Ансат-М" станет легче базовой машины на 200 килограммов

Испытания вертолета "Ансат-М" должны завершиться в 2023 году, он станет легче базовой машины на 200 килограммов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:30

2021-11-23T10:30

2021-11-23T11:19

экономика

вертолеты россии

андрей богинский

"ансат"

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Испытания вертолета "Ансат-М" должны завершиться в 2023 году, он станет легче базовой машины на 200 килограммов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский."До конца года мы с коллегами по кооперации в рамках "Ростеха" стремимся получить одобрение главного изменения на автопилот и новое БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование – ред.) для полета по приборам. Где-то к августу-сентябрю следующего года - одобрение на противообледенительную систему лопастей, а в 2023 году это уже новые лопасти, которые позволят увеличить максимально взлетный вес машины на 200 килограмм. Процесс идет, мы находимся в графике", - сказал Богинский.По его словам, уже выполнена значительная часть работ: получено одобрение главных изменений в сертификат типа на бортовую лебедку, внешнюю подвеску и дополнительный топливный бак.На модернизированный легкий многоцелевой вертолет "Ансат-М" установлена усовершенствованная топливная система, которая увеличила дальность полета, а новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование позволит летать в условиях нулевой видимости, сообщал "Ростех" в конце 2020 года, когда в небо поднялся первый "Ансат-М".Читайте полный текст интервью Андрея Богинского >>

https://ria.ru/20211123/ansat-1760268572.html

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экономика, вертолеты россии, андрей богинский, "ансат", россия