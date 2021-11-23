10:30 23.11.2021 (обновлено: 11:19 23.11.2021)
Вертолет "Ансат-М" станет легче базовой машины на 200 килограммов
Гендиректор "Вертолетов России" Богинский: "Ансат-М" станет легче на 200 килограммов
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкМногоцелевой вертолет "Ансат", представленный на авиакосмическом салоне Dubai Airshow 2021 в Дубае
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Сергей Сафронов. Испытания вертолета "Ансат-М" должны завершиться в 2023 году, он станет легче базовой машины на 200 килограммов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.
"До конца года мы с коллегами по кооперации в рамках "Ростеха" стремимся получить одобрение главного изменения на автопилот и новое БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование – ред.) для полета по приборам. Где-то к августу-сентябрю следующего года - одобрение на противообледенительную систему лопастей, а в 2023 году это уже новые лопасти, которые позволят увеличить максимально взлетный вес машины на 200 килограмм. Процесс идет, мы находимся в графике", - сказал Богинский.
По его словам, уже выполнена значительная часть работ: получено одобрение главных изменений в сертификат типа на бортовую лебедку, внешнюю подвеску и дополнительный топливный бак.
На модернизированный легкий многоцелевой вертолет "Ансат-М" установлена усовершенствованная топливная система, которая увеличила дальность полета, а новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование позволит летать в условиях нулевой видимости, сообщал "Ростех" в конце 2020 года, когда в небо поднялся первый "Ансат-М".