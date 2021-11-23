https://ria.ru/20211123/boginskiy-1760189117.html

Андрей Богинский: ждем первый контракт на "Ансат" с VIP-салоном AURUS

Андрей Богинский: ждем первый контракт на "Ансат" с VIP-салоном AURUS - РИА Новости, 23.11.2021

Андрей Богинский: ждем первый контракт на "Ансат" с VIP-салоном AURUS

На завершившемся недавно в Дубае авиакосмическом салоне холдинг "Вертолеты России" представил рекордное количество натурных образцов вертолетов – сразу шесть... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:00

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2021-11-23T11:00

экономика

дубай (город)

оаэ

рособоронэкспорт

полярные авиалинии

ближний восток

андрей богинский

гтлк

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На завершившемся недавно в Дубае авиакосмическом салоне холдинг "Вертолеты России" представил рекордное количество натурных образцов вертолетов – сразу шесть машин. Связано это прежде всего с огромным интересом в мире и на Ближнем Востоке, в частности, к российской вертолетной технике. О том, какие новинки появятся скоро, и как холдинг завершает этот год, рассказал руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации Ростех Андрей Богинский.– Насколько успешно проходят испытания вертолета "Ансат-М"? Когда начнутся его первые поставки? Каковы его перспективы на рынке ОАЭ, на Ближнем Востоке, в ЮВА?– "Ансат-М", как таковой это все-таки наше название, но это по большому счету расширение эксплуатационных и летно-технических характеристик существующего "Ансата". Этот процесс состоит из целого комплекса работ, спланированных до 2023 года, и мы уже выполнили значительную часть – получили ОГИ (одобрение главных изменений в сертификат типа – ред.) на бортовую лебедку, внешнюю подвеску и дополнительный топливный бак. До конца года мы с коллегами по кооперации в рамках Ростеха стремимся получить одобрение главного изменения на автопилот, и новое БРЭО для полета по приборам. Где-то к августу-сентябрю следующего года – одобрение на противообледенительную систему лопастей, а в 2023 году это уже новые лопасти, которые позволят увеличить максимально взлетный вес машины на 200 килограмм. Процесс идет, мы находимся в графике.У нас уже есть контракты на "Ансат-М", это компании ГТЛК, "Полярные авиалинии", "Геликс". Первые поставки запланированы на 2022 год, тем более что мы топливную систему отработали и отлетали, примерно на 135 километров вырастет дальность машины.– Удалось ли заключить первые контракты на вертолеты "Ансат" с салоном AURUS?– Работа идет, контракта пока нет, но заинтересованность есть, надеемся, что до конца года такой года контракт появится. Это пока про российских заказчиков, но интерес к машине большой и в ОАЭ, и на Ближнем Востоке вообще. Для того, чтобы рассчитывать поставку на следующий год, нужно сначала сертифицировать его в Эмиратах.– Когда состоится окончательное вхождение эмиратского фонда Tawazun в капитал российского конструкторского бюро "ВР-Технологии"?– Уже состоялось, летом мы закрыли сделку, доля в размере 49,9% акций нашего совместного предприятия принадлежит теперь фонду Tawazun, в третьем квартале уже получили значительную часть предполагаемых инвестиций в проект, это порядка 90 миллионов евро. Общий объем инвестиций это 210 миллионов евро, из них часть – это вхождение в капитал, плюс покупка доли в компании, а часть – инвестирование в проект, это две составляющие одной сделки.– Действительно ли этот холдинг намерен закупить сто легких вертолетов VRT500 и 100 беспилотников VRT300 начиная с 2023 года?– В рамках акционерного соглашения с фондом Tawazun есть обязательства найти покупателей в этом регионе на 100 вертолетов VRT500. Такое соглашение о намерениях с компанией Tawazun Procurement было заключено в минувшее воскресенье (14 ноября – ред.). Они это покупают не для себя, а в пользу местных операторов. Потенциально это или гражданский эксплуатант, или полиция ОАЭ. Сейчас идут переговоры по цене, по их целевому использованию, по срокам поставки, по облику этих машин. По крайней мере, у нас есть партнер, и наши арабские друзья выполняют взятые на себя обязательства. Продажей и продвижением этих машин будет заниматься наше совместное предприятие – Aeroter.– Удается ли выполнить план на 2021 год на поставку вертолетов военного и гражданского назначения российским и иностранным заказчикам?– Все, что мы загрузили в план, на наш взгляд, будет выполнено. Это порядка 180-185 вертолетов в этом году. Все эти вертолеты законтрактованы. Порядка 100 военных вертолетов, соответственно, 85 – гражданские. В гражданском сегменте внутренний рынок пока превалирует – это и 33 вертолета для Национальной службы санитарной авиации, и вертолеты, которые мы поставляем ГТЛК, ожидаем также решение по конкурсу на закупку вертолетов для Авиалесоохраны, есть частные поставщики. По военной технике соотношение экспорта и ГОЗ примерно 60 на 40.– Удалось ли решить проблему локализации производства вертолетов Ка-226Т с Индией, переговоры с который затянулись на шесть лет?– По данному проекту "Рособоронэкспорт" – основной переговорщик. Все, что требовалось от нас, мы выполнили: подготовили все необходимые материалы, с индийскими компаниями как технологическими партнерами провели переговоры, заключили соглашения о намерениях по локализации, потому что в межправсоглашении есть определенное количество ключевых систем и агрегатов, которые должны быть локализованы. Мы действуем в рамках межправсоглашения, коммерческая часть соглашения – за "Рособоронэкспортом". В настоящее время согласованы все позиции, и мы ожидаем окончательного решения индийской стороны.

https://ria.ru/20210902/ansat-1748279781.html

https://ria.ru/20211110/tekhnika-1758359763.html

https://ria.ru/20211112/dron-1758715595.html

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ближний восток

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экономика, дубай (город), оаэ, рособоронэкспорт, полярные авиалинии, ближний восток, андрей богинский, гтлк, ка-226т, интервью