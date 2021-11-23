В Херсонской области начались веерные отключения электричества
В Херсонской области Украины начались веерные отключения электричества
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Веерные отключения электроэнергии уже происходили в ноябре в Херсонской области Украины, заявил первый зампредседателя Херсонского областного совета Егор Устинов.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что веерные отключения электричества ожидаются в городе, могут погибнуть люди, использующие кислородные концентраторы - в том числе для лечения от COVID. Также ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии в украинской столице, чего, по его словам, не было уже 20 лет.
"В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и все остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет – это полный абсурд", - цитирует Устинова пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Он считает, что энергетический кризис нужно решать не красивыми словами, а грамотными действиями.
"Нужно вводить мораторий на повышение тарифов, срочно заключать прямые контракты на энергоносители и оказать господдержку угледобывающим предприятиям страны. За это выступает "Оппозиционная платформа – За жизнь", необходимые для этого законопроекты зарегистрированы в парламенте", – добавил Устинов.
В этом году на Украине впервые тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местная власть, а не центральная. Мэры ряда городов ранее заявили, что рост цен на газ вынудит их повысить тарифы на эти услуги. Чтобы не допустить повышения тарифов, правительство и местные власти договорились о подписании меморандума, который, в частности, предусматривает субвенции для компенсации части расходов на теплоснабжение. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе, вся страна зимой будет с теплом.
20 сентября, 18:14На Украине обвинили Россию в росте тарифов на газ и электричество