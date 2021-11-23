Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/tashkent-1760350185.html
Под Ташкентом задержали планировавших воевать в Сирии джихадистов
Под Ташкентом задержали планировавших воевать в Сирии джихадистов - РИА Новости, 23.11.2021
Под Ташкентом задержали планировавших воевать в Сирии джихадистов
Узбекистанские правоохранители задержали в Ташкентской области группу лиц по подозрению в создании ячейки террористической организации "Катиба Таухид... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:01
2021-11-23T15:01
сирия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ташкентская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
ТАШКЕНТ, 23 ноя - РИА Новости. Узбекистанские правоохранители задержали в Ташкентской области группу лиц по подозрению в создании ячейки террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ) и намерении воевать в ее рядах в Сирии, сообщила во вторник пресс-служба областного ГУВД."Сотрудниками ГУВД, СГБ (Службы госбезопасности - ред.) Ташкентской области 23 ноября в ходе проведения оперативного мероприятия была пресечена деятельность группы сторонников международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад*"", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД.В ходе доследственных мероприятий было установлено, что задержанные распространяли аудио- и видеоматериалы выступлений лидеров террористов, а также планировали отправиться в Сирию и воевать на стороне этой организации, уточнили в пресс-службе. Общее число задержанных не указывается."Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия", - добавили в областном ГУВД.Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь-Джихада"* в различных регионах страны. В частности, по данным МВД, в июне в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 36 человек, а в июле в Сурхандарьинской области на юге страны – еще 16 человек по подозрению в участии в этой террористической организации.В августе 2019 года "Катиба Таухид валь-Джихад"*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, пополнила размещенный на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20211122/pogibshie-1760256387.html
сирия
ташкентская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ташкентская область, россия
15:01 23.11.2021
 
Под Ташкентом задержали планировавших воевать в Сирии джихадистов

Узбекистанские правоохранители пресекли деятельность ячейки террористической организации

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 23 ноя - РИА Новости. Узбекистанские правоохранители задержали в Ташкентской области группу лиц по подозрению в создании ячейки террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ) и намерении воевать в ее рядах в Сирии, сообщила во вторник пресс-служба областного ГУВД.
"Сотрудниками ГУВД, СГБ (Службы госбезопасности - ред.) Ташкентской области 23 ноября в ходе проведения оперативного мероприятия была пресечена деятельность группы сторонников международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад*"", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД.
Боевики ведут обстрел правительственных сил в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 22:07Война в Сирии
При обстреле боевиков в Сирии погибли четверо военных
В ходе доследственных мероприятий было установлено, что задержанные распространяли аудио- и видеоматериалы выступлений лидеров террористов, а также планировали отправиться в Сирию и воевать на стороне этой организации, уточнили в пресс-службе. Общее число задержанных не указывается.
"Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия", - добавили в областном ГУВД.
Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь-Джихада"* в различных регионах страны. В частности, по данным МВД, в июне в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 36 человек, а в июле в Сурхандарьинской области на юге страны – еще 16 человек по подозрению в участии в этой террористической организации.
В августе 2019 года "Катиба Таухид валь-Джихад"*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, пополнила размещенный на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
СирияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ташкентская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора