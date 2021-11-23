Под Ташкентом задержали планировавших воевать в Сирии джихадистов
Узбекистанские правоохранители пресекли деятельность ячейки террористической организации
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ТАШКЕНТ, 23 ноя - РИА Новости. Узбекистанские правоохранители задержали в Ташкентской области группу лиц по подозрению в создании ячейки террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ) и намерении воевать в ее рядах в Сирии, сообщила во вторник пресс-служба областного ГУВД.
"Сотрудниками ГУВД, СГБ (Службы госбезопасности - ред.) Ташкентской области 23 ноября в ходе проведения оперативного мероприятия была пресечена деятельность группы сторонников международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад*"", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД.
В ходе доследственных мероприятий было установлено, что задержанные распространяли аудио- и видеоматериалы выступлений лидеров террористов, а также планировали отправиться в Сирию и воевать на стороне этой организации, уточнили в пресс-службе. Общее число задержанных не указывается.
"Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия", - добавили в областном ГУВД.
Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь-Джихада"* в различных регионах страны. В частности, по данным МВД, в июне в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 36 человек, а в июле в Сурхандарьинской области на юге страны – еще 16 человек по подозрению в участии в этой террористической организации.
В августе 2019 года "Катиба Таухид валь-Джихад"*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, пополнила размещенный на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.
*Организация признана террористической и запрещена в России