https://ria.ru/20211123/tashkent-1760350185.html

Под Ташкентом задержали планировавших воевать в Сирии джихадистов

Под Ташкентом задержали планировавших воевать в Сирии джихадистов - РИА Новости, 23.11.2021

Под Ташкентом задержали планировавших воевать в Сирии джихадистов

Узбекистанские правоохранители задержали в Ташкентской области группу лиц по подозрению в создании ячейки террористической организации "Катиба Таухид... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:01

2021-11-23T15:01

2021-11-23T15:01

сирия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ташкентская область

россия

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ТАШКЕНТ, 23 ноя - РИА Новости. Узбекистанские правоохранители задержали в Ташкентской области группу лиц по подозрению в создании ячейки террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ) и намерении воевать в ее рядах в Сирии, сообщила во вторник пресс-служба областного ГУВД."Сотрудниками ГУВД, СГБ (Службы госбезопасности - ред.) Ташкентской области 23 ноября в ходе проведения оперативного мероприятия была пресечена деятельность группы сторонников международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад*"", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУВД.В ходе доследственных мероприятий было установлено, что задержанные распространяли аудио- и видеоматериалы выступлений лидеров террористов, а также планировали отправиться в Сирию и воевать на стороне этой организации, уточнили в пресс-службе. Общее число задержанных не указывается."Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия", - добавили в областном ГУВД.Правоохранительные органы Узбекистана в последнее время регулярно сообщают о задержании приверженцев "Катиба Таухид валь-Джихада"* в различных регионах страны. В частности, по данным МВД, в июне в Ташкенте и Ташкентской области были задержаны 36 человек, а в июле в Сурхандарьинской области на юге страны – еще 16 человек по подозрению в участии в этой террористической организации.В августе 2019 года "Катиба Таухид валь-Джихад"*, стоявшая за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года, пополнила размещенный на сайте ФСБ единый федеральный список организаций, признанных российским судом террористическими.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20211122/pogibshie-1760256387.html

сирия

ташкентская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ташкентская область, россия