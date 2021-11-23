https://ria.ru/20211123/sud-1760289393.html

Суд дал реальный срок уральцу, который поджег дом со своими родственниками

Суд дал реальный срок уральцу, который поджег дом со своими родственниками - РИА Новости, 23.11.2021

Суд дал реальный срок уральцу, который поджег дом со своими родственниками

Свердловский областной суд во вторник приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного жителя Аркадия Аксенова, который поджег свой дом вместе с... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:32

2021-11-23T10:32

2021-11-23T10:32

происшествия

волчанск

следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Свердловский областной суд во вторник приговорил к 12 годам колонии строгого режима местного жителя Аркадия Аксенова, который поджег свой дом вместе с родственниками в городе Волчанск, в результате чего один человек погиб, еще трое, включая его самого, пострадали, сообщает пресс-служба суда.По данным СК, инцидент произошел 23 ноября 2020 года. Местный житель, находясь в своем частном одноэтажном доме, поссорился с 60-летней родственницей, после чего разлил бензин на пол и поджег его. В результате ожоги и отравление продуктами горения получили четверо находившихся в доме человек – сам обвиняемый, его 30-летняя супруга, 11-летний сын и 60-летняя родственница. Все они были доставлены в больницу, через несколько дней жена мужчины скончалась. Остальным пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Обвиняемый по статьям об убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство двух и более лиц и умышленном уничтожении имущества после выздоровления был арестован.По данным суда, 60-летняя родственница, с которой поссорился мужчина, - это его теща. Сам фигурант дела в ходе заседания заявил, что не собирался никого убивать, а хотел только напугать, вину признал частично."Суд назначил Аксенову Аркадию Николаевичу наказание по совокупности совершенных преступлений в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211119/ranenie-1759812170.html

волчанск

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происшествия, волчанск, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд