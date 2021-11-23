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Экс-глава МЧС Ингушетии получил условный срок за превышение полномочий
Экс-глава МЧС Ингушетии получил условный срок за превышение полномочий - РИА Новости, 23.11.2021
Экс-глава МЧС Ингушетии получил условный срок за превышение полномочий
Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам условно бывшего начальника главного управления МЧС России по Ингушетии Руслана Колоева по обвинению... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:23
2021-11-23T10:23
происшествия
джейрахский район
республика ингушетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам условно бывшего начальника главного управления МЧС России по Ингушетии Руслана Колоева по обвинению в превышении должностных полномочий с ущербом почти на 90 миллионов рублей, сообщает суд.Обвиняемый в 2017 году заключил госконтракт с фирмой о строительстве пожарно-спасательной части в Джейрахском районе республики. Как установил суд, строительство по указанию Колоева, который хотел показать себя с лучшей стороны перед руководством, велось в отсутствие надлежащей проектно-сметной документации и на участке местности, отличном от оговоренного в контракте, а также с существенными нарушениями технических характеристик объекта."В результате возведенный объект не соответствовал требованиям безопасности и представлял угрозу для жизни людей, в связи с чем по решению суда его использование приостановлено до устранения выявленных нарушений. Действия Колоева повлекли тяжкие последствия в виде причинения государству материального ущерба на сумму более 88 миллионов рублей", - подчеркивает суд.Судья назначил Колоеву "наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", уточнили в инстанции.Также удовлетворены гражданские иски о взыскании с осужденного в пользу государства материального ущерба, причиненного совершенным им преступлением."Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке", - добавили в суде.
https://ria.ru/20211029/sud-1756863429.html
https://ria.ru/20210922/delo-1751333304.html
джейрахский район
республика ингушетия
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происшествия, джейрахский район, республика ингушетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
10:23 23.11.2021
 
Экс-глава МЧС Ингушетии получил условный срок за превышение полномочий

Экс-глава МЧС Ингушетии Колоев получил три года условно за превышение полномочий

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам условно бывшего начальника главного управления МЧС России по Ингушетии Руслана Колоева по обвинению в превышении должностных полномочий с ущербом почти на 90 миллионов рублей, сообщает суд.
Обвиняемый в 2017 году заключил госконтракт с фирмой о строительстве пожарно-спасательной части в Джейрахском районе республики. Как установил суд, строительство по указанию Колоева, который хотел показать себя с лучшей стороны перед руководством, велось в отсутствие надлежащей проектно-сметной документации и на участке местности, отличном от оговоренного в контракте, а также с существенными нарушениями технических характеристик объекта.
Иван Залогин - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 14:28
Экс-главу депздрава Орловской области будут судить за превышение полномочий
"В результате возведенный объект не соответствовал требованиям безопасности и представлял угрозу для жизни людей, в связи с чем по решению суда его использование приостановлено до устранения выявленных нарушений. Действия Колоева повлекли тяжкие последствия в виде причинения государству материального ущерба на сумму более 88 миллионов рублей", - подчеркивает суд.
Судья назначил Колоеву "наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", уточнили в инстанции.
Также удовлетворены гражданские иски о взыскании с осужденного в пользу государства материального ущерба, причиненного совершенным им преступлением.
"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке", - добавили в суде.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 16:58
В Адыгее на начальника колонии возбудили дело о превышении полномочий
 
ПроисшествияДжейрахский районРеспублика ИнгушетияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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