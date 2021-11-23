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Миллионы человек за рубежом привились "Спутником V", заявил Лавров
Миллионы человек за рубежом привились "Спутником V", заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2021
Миллионы человек за рубежом привились "Спутником V", заявил Лавров
Миллионы людей в России и за рубежом привились вакциной "Спутник V" от COVID-19, никаких побочных эффектов нет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:39
2021-11-23T13:39
2021-11-23T13:45
россия
распространение коронавируса
в мире
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Миллионы людей в России и за рубежом привились вакциной "Спутник V" от COVID-19, никаких побочных эффектов нет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Если брать "Спутник", то президент приводил цифры, если брать российских граждан и за рубежом, уже 120 миллионов человек привились. И никаких побочных эффектов никто, слава Богу, не наблюдает", - сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, в мире, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
13:39 23.11.2021 (обновлено: 13:45 23.11.2021)
Миллионы человек за рубежом привились "Спутником V", заявил Лавров
Лавров: миллионы человек за рубежом уже привились "Спутником V", побочных эффектов нет