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Миллионы человек за рубежом привились "Спутником V", заявил Лавров

Миллионы человек за рубежом привились "Спутником V", заявил Лавров - РИА Новости, 23.11.2021

Миллионы человек за рубежом привились "Спутником V", заявил Лавров

Миллионы людей в России и за рубежом привились вакциной "Спутник V" от COVID-19, никаких побочных эффектов нет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:39

2021-11-23T13:39

2021-11-23T13:45

россия

распространение коронавируса

в мире

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Миллионы людей в России и за рубежом привились вакциной "Спутник V" от COVID-19, никаких побочных эффектов нет, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Если брать "Спутник", то президент приводил цифры, если брать российских граждан и за рубежом, уже 120 миллионов человек привились. И никаких побочных эффектов никто, слава Богу, не наблюдает", - сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"