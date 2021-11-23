https://ria.ru/20211123/spravki-1760290566.html
Эксперт раскритиковал новую процедуру выдачи медсправок водителям
Эксперт раскритиковал новую процедуру выдачи медсправок водителям - РИА Новости, 23.11.2021
Эксперт раскритиковал новую процедуру выдачи медсправок водителям
Предложенную Минздравом РФ новую процедуру выдачи медицинских справок водителям с признаками наркомании нужно строго регламентировать, чтобы избежать... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:39
2021-11-23T10:39
2021-11-23T10:39
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
авто
россия
юрий жданов
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Предложенную Минздравом РФ новую процедуру выдачи медицинских справок водителям с признаками наркомании нужно строго регламентировать, чтобы избежать злоупотреблений и коррупции.Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил во вторник руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов."С точки зрения безопасности граждан такая мера представляется правильной. Нельзя доверять управление транспортных средств лицам, употребляющим наркотики. В то же время процедуры должны быть строго регламентированы, и за их нарушение необходимо предусмотреть ответственность, в том числе и врачей. Цель - исключить злоупотребления и коррупцию", - сказал Жданов.По его словам, следует создать "понятные и прозрачные" механизмы контроля и надзора за предлагаемым порядком освидетельствования.Ранее "Коммерсант" сообщил, что министерство здравоохранения планирует обязать водителей "с клиническими признаками наркологических расстройств" сдавать дополнительные анализы для получения медицинских справок.Кандидатов на получение водительских прав из так называемых групп риска будут направлять на лабораторный анализ вне зависимости от результатов экспресс-теста (химико-токсикологического исследования). Кроме того, врач может запретить выдавать справку, если обнаружатся признаки употребления наркотиков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), авто, россия, юрий жданов
Эксперт раскритиковал новую процедуру выдачи медсправок водителям
Эксперт Жданов: новая процедура выдачи медсправок водителям чревата коррупцией
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости.
Предложенную Минздравом РФ
новую процедуру выдачи медицинских справок водителям с признаками наркомании нужно строго регламентировать, чтобы избежать злоупотреблений и коррупции.
Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил во вторник руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов
.
"С точки зрения безопасности граждан такая мера представляется правильной. Нельзя доверять управление транспортных средств лицам, употребляющим наркотики. В то же время процедуры должны быть строго регламентированы, и за их нарушение необходимо предусмотреть ответственность, в том числе и врачей. Цель - исключить злоупотребления и коррупцию", - сказал Жданов.
По его словам, следует создать "понятные и прозрачные" механизмы контроля и надзора за предлагаемым порядком освидетельствования.
"Многие забывают, что справка для водительского удостоверения – это итог медицинского обследования. И если справка не просто бумажка, то эта инициатива верная. Врачи должны быть уверены в том, что водитель здоров, прежде чем разрешать ему садиться за руль. Так как автомобиль является средством повышенной опасности", - отметил эксперт.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что министерство здравоохранения планирует обязать
водителей "с клиническими признаками наркологических расстройств" сдавать дополнительные анализы для получения медицинских справок.
Кандидатов на получение водительских прав из так называемых групп риска будут направлять на лабораторный анализ вне зависимости от результатов экспресс-теста (химико-токсикологического исследования). Кроме того, врач может запретить выдавать справку, если обнаружатся признаки употребления наркотиков.