https://ria.ru/20211123/analiz-1760279015.html

Минздрав осложнит способ получения медсправок части водителям

"Ъ": Минздрав предложил новые правила получения медсправок для водителей - РИА Новости, 23.11.2021

Минздрав осложнит способ получения медсправок части водителям

Минздрав хочет обязать водителей "с клиническими признаками наркологических расстройств" сдавать дополнительные анализы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T08:57

2021-11-23T08:57

2021-11-23T15:39

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156397_0:52:2994:1736_1920x0_80_0_0_0c286fdb39934efe180a69b49d3e11f1.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минздрав хочет обязать водителей "с клиническими признаками наркологических расстройств" сдавать дополнительные анализы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на официальный документ.Кандидатов на получение водительских прав из так называемых групп риска будут направлять на лабораторные исследования вне зависимости от результатов химико-токсикологического экспресс-теста.Кроме того, врач может запретить выдавать медицинскую справку, если обнаружатся хотя бы три признака употребления наркотиков. К ним относятся:Нововведение коснется и автомобилистов, которые получили водительское удостоверение после окончания срока лишения прав, пишет "Ъ".Некоторые парламентарии уже положительно оценили инициативу. Вместе с тем в профессиональном сообществе обратили внимание, что при ее реализации важно исключить злоупотребления и коррупцию.Ранее Минюст предложил штрафовать водителей и лишать их прав за неоднократные случаи езды с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться, при которой создавалась угроза жизни или здоровью окружающих.

https://ria.ru/20211122/prava-1760223129.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)