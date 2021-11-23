Минздрав осложнит способ получения медсправок части водителям

08:57 23.11.2021 (обновлено: 15:39 23.11.2021)
"Ъ": Минздрав предложил новые правила получения медсправок для водителей
"Ъ": Минздрав разработал новые правила получения медсправок для части водителей
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минздрав хочет обязать водителей "с клиническими признаками наркологических расстройств" сдавать дополнительные анализы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на официальный документ.
Кандидатов на получение водительских прав из так называемых групп риска будут направлять на лабораторные исследования вне зависимости от результатов химико-токсикологического экспресс-теста.
Кроме того, врач может запретить выдавать медицинскую справку, если обнаружатся хотя бы три признака употребления наркотиков. К ним относятся:
- —неадекватное поведение;
- —эмоциональная нестабильность;
- —заторможенная реакция;
- —сонливость или возбуждение;
- —бледность или сухость кожи;
- —учащенный или замедленный пульс;
- —тахикардия или брадикардия;
- —сужение или расширение зрачков;
- —тремор рук;
- —наличие следов от уколов.
Нововведение коснется и автомобилистов, которые получили водительское удостоверение после окончания срока лишения прав, пишет "Ъ".
Некоторые парламентарии уже положительно оценили инициативу. Вместе с тем в профессиональном сообществе обратили внимание, что при ее реализации важно исключить злоупотребления и коррупцию.
Ранее Минюст предложил штрафовать водителей и лишать их прав за неоднократные случаи езды с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться, при которой создавалась угроза жизни или здоровью окружающих.
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