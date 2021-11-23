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Водителей-наркоманов поставят на жесткий контроль
В Госдуме оценили идею изменить правила оформления медсправок для водителей - РИА Новости, 23.11.2021
Водителей-наркоманов поставят на жесткий контроль
Депутат Госдумы Тамара Фролова поддержала инициативу Министерства здравоохранения об изменении правил получения медицинских справок для водителей. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:48
2021-11-23T12:48
2021-11-23T12:48
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Тамара Фролова поддержала инициативу Министерства здравоохранения об изменении правил получения медицинских справок для водителей."Я однозначно согласна с позицией Минздрава. Это нужно для того, чтобы обезопасить нас всех и улучшить состояние движения на дорогах", — рассказала парламентарий в беседе с "Дума ТВ".Ранее "Ъ" сообщил, что Минздрав планирует потребовать от водителей "с клиническими признаками наркологических расстройств" сдавать дополнительные анализы для получения медицинских справок.Автомобилистов, составляющих так называемые группы риска, будут направлять на лабораторные тесты вне зависимости от результатов химико-токсикологического исследования.Помимо этого, врачи могут запретить выдачу справки в случае обнаружения хотя бы трех признаков приема наркотических веществ, среди которых неадекватное поведение, эмоциональная нестабильность, заторможенная реакция, сонливость или возбуждение, бледность или сухость кожи и некоторые другие.
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общество, госдума рф, россия
В Госдуме оценили идею изменить правила оформления медсправок для водителей
Депутат Фролова поддержала идею Минздрава о новых правилах получения медсправок водителями
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Депутат Госдумы
Тамара Фролова поддержала инициативу Министерства здравоохранения об изменении правил получения медицинских справок для водителей.
"Я однозначно согласна с позицией Минздрава. Это нужно для того, чтобы обезопасить нас всех и улучшить состояние движения на дорогах", — рассказала парламентарий в беседе с "Дума ТВ
".
Ранее "Ъ" сообщил, что Минздрав планирует потребовать от водителей "с клиническими признаками наркологических расстройств" сдавать дополнительные анализы для получения медицинских справок.
Автомобилистов, составляющих так называемые группы риска, будут направлять на лабораторные тесты вне зависимости от результатов химико-токсикологического исследования.
Помимо этого, врачи могут запретить выдачу справки в случае обнаружения хотя бы трех признаков приема наркотических веществ, среди которых неадекватное поведение, эмоциональная нестабильность, заторможенная реакция, сонливость или возбуждение, бледность или сухость кожи и некоторые другие.