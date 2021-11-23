https://ria.ru/20211123/sobyanin-1760383964.html
Собянин: в период нерабочих дней урон для бизнеса был минимальный
Собянин: в период нерабочих дней урон для бизнеса был минимальный - РИА Новости, 23.11.2021
Собянин: в период нерабочих дней урон для бизнеса был минимальный
Большая часть нерабочих дней в Москве пришлась на праздники, поэтому урон для бизнеса был минимальный, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:07
2021-11-23T17:07
2021-11-23T19:14
распространение коронавируса
общество
сергей собянин
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Большая часть нерабочих дней в Москве пришлась на праздники, поэтому урон для бизнеса был минимальный, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости."Президент поддержал, дал возможность расширять этот период нерабочих дней. Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней. Причем большая часть из этих нерабочих дней, она уже, собственно, была праздничной, поэтому урон для бизнеса был минимальный. Но эффект очень хороший", - отметил Собянин.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
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общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии
17:07 23.11.2021 (обновлено: 19:14 23.11.2021)
Собянин: в период нерабочих дней урон для бизнеса был минимальный
Собянин: урон для московского бизнеса был минимальный в период нерабочих дней