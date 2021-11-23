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Собянин: в период нерабочих дней урон для бизнеса был минимальный

Собянин: в период нерабочих дней урон для бизнеса был минимальный - РИА Новости, 23.11.2021

Собянин: в период нерабочих дней урон для бизнеса был минимальный

Большая часть нерабочих дней в Москве пришлась на праздники, поэтому урон для бизнеса был минимальный, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:07

2021-11-23T17:07

2021-11-23T19:14

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Большая часть нерабочих дней в Москве пришлась на праздники, поэтому урон для бизнеса был минимальный, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости."Президент поддержал, дал возможность расширять этот период нерабочих дней. Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней. Причем большая часть из этих нерабочих дней, она уже, собственно, была праздничной, поэтому урон для бизнеса был минимальный. Но эффект очень хороший", - отметил Собянин.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус в россии