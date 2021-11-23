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Сергей Собянин: московские медики выдерживают нагрузку и работают достойно

Сергей Собянин: московские медики выдерживают нагрузку и работают достойно - РИА Новости, 23.11.2021

Сергей Собянин: московские медики выдерживают нагрузку и работают достойно

О ситуации с коронавирусом в столице, о разных подходах к ограничениям в России и в Европе и положительном эффекте от нерабочих дней, а также о том, планируется РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:50

2021-11-23T18:50

2021-11-23T22:09

общество

интервью

москва

сергей собянин

россия

коронавирус в россии

дмитрий киселев

дарья еременко

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О ситуации с коронавирусом в столице, о разных подходах к ограничениям в России и в Европе и положительном эффекте от нерабочих дней, а также о том, планируется ли расширять использование QR-кодов и экспресс-тестирование в столице, в интервью РИА Новости рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Беседовали Дмитрий Киселев и Дарья Еременко.— Сергей Семенович, главной темой, конечно, последних месяцев и последних недель является коронавирус.— Теперь уже темой последних лет.— В Москве, похоже, осуществлен перелом в борьбе с очередной волной. Как вы оцениваете положение в столице сейчас? И каковы перспективы?— Так как пандемия имеет волновую природу — ситуация то улучшается, то ухудшается, — очень забавно смотреть, как иногда мы, знаете, сами себя обнадеживаем или рассказываем об эффективности наших мер, когда волна снижается. Когда она поднимается, мы посыпаем голову пеплом, говорим: "Ой-ой-ой, как плохо". Сейчас мы видим, в Европе что происходит. Буквально месяц тому назад они нас поучали, как жить, говорили о том, что вот в Москве, в России — ситуация сложная, а у них все замечательно, потому что они такие меры удивительные приняли. Сегодня, когда там идет очень большой подъем заболеваемости, все эти оптимистичные реляции закончились, объявляется новый локдаун, новые ограничительные меры, говорят о том, что необходимо соблюдать санитарный режим и так далее. В Москве мы всегда относимся спокойно и прагматично к такого рода историям. Мы адекватно понимаем ситуацию и говорим, что да, мы и управляем, мы не допускаем ситуации, когда наше здравоохранение не смогло бы оказывать помощь москвичам, и регулируем эти процессы. Мы говорим, что да — ситуация сложная, но она подконтрольная и управляемая. Что это означает? Означает, что мы не допускаем таких пиковых значений заболеваемости, когда бы мы не справились с точки зрения системы здравоохранения.— Когда бы захлестнуло просто, да?— Чтобы она не захлестывала нас. Чтобы мы гарантировано в любой ситуации — гарантировано, вот самое главное — оказывали помощь москвичам, заболевшим коронавирусом. При этом мы, конечно, требуем соблюдения санитарных требований, санитарного режима. И при необходимости, при крайней необходимости, вводим ограничительные меры. За последний год вот таких нерабочих дней мы объявили всего лишь один раз за весь год, хотя пережили сложные времена, непростые. Но считали возможным пройти весь этот период без такого рода жестких мер. И ввели точечно — тогда, когда это потребовалось. Президент поддержал, дал возможность расширять этот период нерабочих дней. Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели — неделю-полторы — прожили в системе нерабочих дней. Причем большая часть из этих нерабочих дней, она уже, собственно, была праздничной, поэтому урон для бизнеса был минимальный. Но эффект очень хороший. Заболеваемость в Москве в течение последних трех недель резко падает. Последняя неделя была в этом плане вообще рекордная, снизилась заболеваемость на 30 процентов. От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость, и госпитализация — в два раза ровно. И самое главное — не только абсолютное значение, но и динамика. Динамика очень хорошая. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно меры эти приняли. Гарантировать то, что будет или не будет следующая волна, за это никто не возьмется, но тем не менее мы добились эффекта, когда можно спокойно работать и разгрузить здравоохранение, ковидные больницы, поликлиники и так далее. Это тоже очень важно.— Вы говорите, что никто не знает, будет ли следующая волна и когда она будет. Но ведь это во многом зависит от коллективного иммунитета. Сейчас Москва, насколько мы понимаем, лидирует по темпам вакцинации. Когда вы рассчитываете, что в Москве будет коллективный иммунитет?— Коллективный иммунитет зависит от многих факторов и не является статичным. Если в начале пандемии мы считали, что можно как-то просчитать его, и как его достигнем — вся проблема с пандемией будет решена. На самом деле это оказалось не так — и даже совсем не так. Что коллективный иммунитет считается с учетом вакцинированных и с учетом переболевших, суммируются эти две цифры, появляется количество людей, у которых есть иммунитет к заболеваемости — сильный, слабый, но есть. Вот эта иммунная защита, она меняется в зависимости от того, с каким штаммом мы столкнулись. Если говорить об китайском штамме, то по большому счету, наверное, мы бы уже достигли давно коллективного иммунитета и никаких проблем бы не было. Но появилась дельта, для которой иммунный статус нужен значительно выше, и люди, у которых иммунитет был достаточен, чтобы противостоять уханьскому штамму, не противостоят дельте. Мы имеем такую динамичную картину, которая постоянно меняется. Это если говорить о самом штамме и самом заболевании. С другой стороны, и иммунный статус человека тоже меняется: в силу того, если вы привились полгода тому назад, у вас одна ситуация, если год — другая, полтора — совсем другая. То же самое с переболевшими — если вы переболели полгода тому назад, у вас практически стопроцентная защита от ковида, а если прошло полтора года — совершенно другая ситуация. Поэтому слишком много переменных для того, чтобы четко определить, что вот мы к какому-то времени достигнем популяционного иммунитета. Но, тем не менее, чем больше привитых и чем больше переболевших — конечно, потенциально ситуация становится лучше с точки зрения борьбы с ковидом.— Москва, наверное, первым городом в России ввела экспресс-тестирование. Что это дает?— Вы знаете, в борьбе с ковидом очень важно своевременно выявить больных, для того чтобы их изолировать и пролечить. Изолировать, чтобы они дальше не распространяли заразу, купировать ее. Таким образом, снижаются темпы наращивания заболеваемости, с одной стороны. С другой стороны — вовремя человеку оказать медицинскую помощь, чтобы он уже на ранней стадии получил лекарства, препараты, врачебный контроль. Поэтому чем больше тестирования, тем лучше. У нас вообще ПЦР-тестирование обычное находится на уровне лучших мировых образцов. Но мы с учетом того, что появились качественные экспресс-тесты ввели еще экспресс-тестирование, чтобы человеку не нужно было идти специально в поликлинику или там в лабораторию частную, а посмотреть, здоров он или нет, просто в торговом центре, в транспортно-пересадочном узле, совершая там прогулку. И это очень важно. Сегодня у нас 71 такой центр, где берется экспресс-тестирование. И выявляемость в период пика заболеваемости высокая — около пяти процентов. И из пяти процентов четыре процента подтверждают обычными классическими ПЦР-тестами. То есть эффективность очень высокая. И я считаю, что экспресс-тестирование должно и дальше развиваться и вносить свой вклад в борьбу с коронавирусом.Некоторые страны начали отходить от этого, потому что у них появилось ощущение, что все — пандемия закончилась, что они справились с ней. Сегодня ситуация показывает, что это не так. Поэтому я уверен, что большинство стран будут по-прежнему заниматься экспресс-тестированием, массовым экспресс-тестированием, чтобы выявить на ранней стадии заболеваемость.— Москва была первым городом в России, кто ввел QR-код, и вот сейчас планируете ли вы расширять сферы применения QR-кодов?— Сегодня они действуют в сфере культуры, музеях, театрах. Для чего это сделано? Для того чтобы привлечь внимание людей к тому, что все-таки необходимо иметь QR-код, это значит, надо вакцинироваться, ревакцинироваться, или, по крайней мере, если вы переболели, — заключение медицинской организации. И одновременно для нас важно отработать информационную систему. Если мы первые QR-коды вводили в основном на базе собственных информационных сетей московских, то сегодня мы работаем с федеральными коллегами, для того, чтобы отработать информационную систему Министерства здравоохранения, Министерства цифры. Единый государственный портал — сложный механизм, он должен иметь высокую степень отработки, чтобы при необходимости расширять сферу применения QR-кодов. Для этого мы постоянно работаем с нашими коллегами, чтобы убрать все малейшие шероховатости и проблемы.— Мы говорили о том, что задача сделать так, чтобы городскую систему здравоохранения не захлестнула очередная волна. А какой запас прочности вообще у московской системы, вот этого антиковидного здравоохранения, как удается поддержать врачей, чтобы они не выгорали, не срывались?— Мы в первую волну резервировали около 25 тысяч коечного фонда. В последнюю волну уже резервировали 16. Фактически было заполнено 12. Сейчас уже заполнено около семи тысяч всего. И большая часть этого коечного фонда на сегодня, с которым мы сегодня работаем, — это временные специальные госпитали, сделанные для этого случая. Для чего это сделано? Чтобы не трогать обычную плановую медицинскую помощь, экстренную помощь, чтобы наши больницы — большинство этих больниц — работали нормально, в обычном режиме.— То есть не за счет других направлений?— Да, чтобы не изымать эти мощности, не переводить их под ковид. Так у нас и получается. У нас две трети времени в течение года все нормально работает. То есть в пиковых значениях ковида мы переводим часть коечного фонда, но только часть, небольшую часть. Поэтому запас прочности у московской медицинской системы достаточно значителен, но это не означает, что она работает с прохладцей, абсолютно нет. Конечно, даже задействование такого мощного объема коечного фонда, даже вопрос не в стенах, где это происходит, а в количестве врачей, медсестер, персонала, который задействован, имеет значение. Конечно, большое отвлечение медицинского персонала и всех сил: поликлиник, скорой помощи, стационаров. Это непростая история, очень непростая. Но тем не менее — огромное спасибо всем врачам, медсестрам, всем, кто работает в системе здравоохранения, работникам скорой помощи, водителям, всей этой огромной системе, спасибо им огромное. Они выдерживают эту нагрузку и работают достойно.— Москва проводит амбициозную программу модернизации системы здравоохранения. Как повлияла пандемия на ваши планы?— Дмитрий Константинович, несмотря на те сложности, о которых мы говорим, мы ни на день не останавливали развитие здравоохранения, считаем это принципиальным.— Там же огромное количество единовременных ремонтов.— Конечно. Не останавливаясь. И даже реконструкцию поликлиник не останавливали. Это даже не ремонт, это полная реконструкция с остановкой работы самой поликлиники, сложнейшая история. Казалось бы, и так на поликлиники дополнительная нагрузка, а мы выводим из оборота даже не одну, а десятки поликлиник, их реконструируем одновременно. Это сложная история, но я считаю это правильным. Если мы будем ждать окончания пандемии, потом еще чего-нибудь будем ждать и так далее и тому подобное. Но, по моим ощущениям, у нас нет такого, знаете, вольготного режима работы. Мы должны сегодня сделать максимально, чтобы завтра здравоохранение Москвы, амбулаторная помощь была на мировом уровне. Поэтому мы занимаемся реконструкцией поликлиник, реконструкцией корпусов больниц, строительством новых корпусов, созданием мощной онкологической службы, службы сосудистой медицины, других направлений, цифровизацией медицины. Причем она одновременно с колес вступает и в борьбу с ковидом, и помогает бороться с другими болезнями. Потому что на фоне ковида, конечно, огромное количество и осложнений, и проблем у тех людей, которые своевременно не обратились в больницы за плановой помощью или диспансеризацией, все находится в таком достаточно серьезном напряжении. Поэтому, я считаю, и мы так делаем, максимально все, что можно сделать в области здравоохранения, должно делаться сегодня и сейчас, не дожидаясь каких-то лучших времен.— Чтобы выйти из пандемии еще сильнее.— Выйдя из пандемии, здравоохранение Москвы будет сто процентов значительно сильнее.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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