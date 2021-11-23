https://ria.ru/20211123/shoygu-1760383305.html

США отработали сценарий применения ядерного оружия против России

США отработали сценарий применения ядерного оружия против России - РИА Новости, 23.11.2021

США отработали сценарий применения ядерного оружия против России

Стратегическая бомбардировочная авиация США отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов по России, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:05

2021-11-23T17:05

2021-11-23T23:16

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Стратегическая бомбардировочная авиация США отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов по России, заявил министр обороны Сергей Шойгу."За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", — сказал глава ведомства во время переговоров с китайским коллегой Вэй Фэнхэ.Он особо отметил, что у восточных рубежей страны значительно усилилась активность американских военных самолетов. В 2020 году над Охотским морем выполнили 22 полета, в то время как годом ранее их было всего три. Министр рассказал, что в этом месяце во время учения Global Thunder десять бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений. Максимальное удаление от границы составило 20 километров.Он добавил, что во время вылетов экипажи американских самолетов также отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного удара.По его оценке, такие действия создают угрозу не только России, но и Китаю, из-за чего координация двух стран становится стабилизирующим фактором в мировых делах. Развитие такого взаимодействия особенно актуально в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала.Газета Financial Times ранее писала, что американские партнеры, включая Великобританию, Германию, Францию и Японию, призывают Штаты отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первым. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что у Москвы пока нет оснований полагать, что Вашингтон может пересмотреть свою политику в этом вопросе.

https://ria.ru/20211119/nato-1759848795.html

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безопасность, ввс сша, россия