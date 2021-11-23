https://ria.ru/20211123/shoygu-1760382629.html
США отработали вариант применения ядерного оружия против России
США отработали вариант применения ядерного оружия против России - РИА Новости, 23.11.2021
США отработали вариант применения ядерного оружия против России
Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к государственной... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:03
2021-11-23T17:03
2021-11-23T17:08
в мире
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ввс сша
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к государственной границе РФ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ во вторник.Шойгу подчеркнул, что "в этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений"."Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров", - сообщил Шойгу.По его словам, развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира".Китай и Россия много лет являются стратегическими партнерами, напомнил министр, отметив, что сейчас, в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира, развитие взаимодействия двух стран особенно актуально.
https://ria.ru/20211123/rossiya-1760311432.html
https://ria.ru/20211122/ssha-1760170413.html
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в мире, сша, китай, сергей шойгу, ввс сша, россия
17:03 23.11.2021 (обновлено: 17:08 23.11.2021)
США отработали вариант применения ядерного оружия против России
Шойгу: США отработали вариант применения ядерного оружия против России