https://ria.ru/20211123/shoygu-1760382629.html

США отработали вариант применения ядерного оружия против России

США отработали вариант применения ядерного оружия против России - РИА Новости, 23.11.2021

США отработали вариант применения ядерного оружия против России

Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к государственной... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:03

2021-11-23T17:03

2021-11-23T17:08

в мире

сша

китай

сергей шойгу

ввс сша

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости к государственной границе РФ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Отмечаем существенную активизацию действий американской стратегической бомбардировочной авиации вблизи границ России. За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ во вторник.Шойгу подчеркнул, что "в этом месяце в ходе учения стратегических сил США Global Thunder 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений"."Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров", - сообщил Шойгу.По его словам, развитие взаимодействия между Россией и Китаем особенно актуально в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира".Китай и Россия много лет являются стратегическими партнерами, напомнил министр, отметив, что сейчас, в условиях усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира, развитие взаимодействия двух стран особенно актуально.

https://ria.ru/20211123/rossiya-1760311432.html

https://ria.ru/20211122/ssha-1760170413.html

сша

китай

россия

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в мире, сша, китай, сергей шойгу, ввс сша, россия