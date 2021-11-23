https://ria.ru/20211123/rossiya-1760311432.html

WSJ: США не убедили Европу в готовящейся агрессии России против Украины

WSJ: США не убедили Европу в готовящейся агрессии России против Украины - РИА Новости, 23.11.2021

WSJ: США не убедили Европу в готовящейся агрессии России против Украины

Вашингтон не смог убедить страны ЕС в том, что Москва якобы готовится атаковать Киев, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:10

2021-11-23T12:10

2021-11-23T12:27

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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Вашингтон не смог убедить страны ЕС в том, что Москва якобы готовится атаковать Киев, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.Как писала ранее газета New York Times, представители американской разведки предупредили союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России "вторгнуться" на территорию Украины. Президент Владимир Путин назвал такие заявления алармистскими.По словам источников, после получения предупреждения в начале ноября, чиновники из стран ЕС снизили степень опасений по поводу якобы готовящегося нападения."Свежая информация от США была призвана усилить озабоченность у стран ЕС", — приводит издание слова дипломатов.Как пишет Wall Street Journal, новые данные повысили обеспокоенность, однако "некоторые европейские столицы все еще не убедились в том, что Россия планирует атаку на Украину". О каких странах идет речь, не уточняется."Аналитики западной разведки по-прежнему не уверены в реальных намерениях Кремля", — говорится в сообщении.Как говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, а глава государства Владимир Зеленский не против пойти на провокации.Путин ранее отмечал, что страна ни на кого не собирается нападать, а российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20211112/donbass-1758596891.html

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760222035.html

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в мире, украина, сша, the wall street journal, евросоюз, ситуация на украине, россия