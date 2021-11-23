12:10 23.11.2021 (обновлено: 12:27 23.11.2021)
WSJ: США не убедили Европу в готовящейся агрессии России против Украины
WSJ: США не убедили Европу в том, что Россия якобы готовится атаковать Украину
ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Вашингтон не смог убедить страны ЕС в том, что Москва якобы готовится атаковать Киев, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Как писала ранее газета New York Times, представители американской разведки предупредили союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России "вторгнуться" на территорию Украины. Президент Владимир Путин назвал такие заявления алармистскими.
По словам источников, после получения предупреждения в начале ноября, чиновники из стран ЕС снизили степень опасений по поводу якобы готовящегося нападения.
"Свежая информация от США была призвана усилить озабоченность у стран ЕС", — приводит издание слова дипломатов.
Как пишет Wall Street Journal, новые данные повысили обеспокоенность, однако "некоторые европейские столицы все еще не убедились в том, что Россия планирует атаку на Украину". О каких странах идет речь, не уточняется.
"Аналитики западной разведки по-прежнему не уверены в реальных намерениях Кремля", — говорится в сообщении.
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Как говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке вторжения на Украину заставляют задуматься, что не исключены провокации, эта истерика нагнетается искусственно. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что киевский режим пытается представить себя жертвой российской агрессии, а глава государства Владимир Зеленский не против пойти на провокации.
Путин ранее отмечал, что страна ни на кого не собирается нападать, а российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.