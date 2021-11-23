Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/roditeli-1760279269.html
Суд лишил отца и мать убитой в Тюмени школьницы прав на двух других детей
Суд лишил отца и мать убитой в Тюмени школьницы прав на двух других детей - РИА Новости, 23.11.2021
Суд лишил отца и мать убитой в Тюмени школьницы прав на двух других детей
Суд лишил мать и отца убитой в Тюмени школьницы родительских прав на двух детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:00
2021-11-23T11:03
происшествия
тюмень
убийство девочки в тюмени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747641306_0:0:3424:1926_1920x0_80_0_0_db7a5a2e87b345d2497d755314e7ff1c.jpg
ТЮМЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Суд лишил мать и отца убитой в Тюмени школьницы родительских прав на двух детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Помимо погибшей восьмилетней девочки, у Гузель и Сергея Муравьевых еще трое детей: несовершеннолетние мальчик и девочка и совершеннолетняя дочь. Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства направил иск о лишении их родительских прав в Ленинский районный суд Тюмени."В суде установлено, что ответчики уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей", — говорится в официальном телеграм-канале областного суда.Сейчас дети находятся в одном из социальных учреждений. С лишенных прав родителей взыскали алименты на их содержание.Восьмилетняя школьница пропала в Тюмени 30 июня — ушла из дома на прогулку и не вернулась. Три недели спустя на берегу озера Оброчное нашли пакет с телом ребенка, вскоре задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Анализ выявил совпадение его ДНК с образцами, взятыми с тела убитой.На допросе Бережной признался в преступлении. По его словам, утром 30 июня он, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а затем задушил. Тело он несколько дней хранил в холодильнике, а затем упаковал в коробку и спрятал в труднодоступном месте на берегу озера.
https://ria.ru/20210822/tyumen-1746719085.html
https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747641306_693:0:3424:2048_1920x0_80_0_0_4c917a8f1f4ba76c5c455d12f8b31359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тюмень, убийство девочки в тюмени
09:00 23.11.2021 (обновлено: 11:03 23.11.2021)
 
Суд лишил отца и мать убитой в Тюмени школьницы прав на двух других детей

Суд лишил родителей убитой в Тюмени школьницы прав на несовершеннолетних сына и дочь

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкРодственники во время церемонии прощания с убитой в Тюмени школьницей Настей Муравьевой
Родственники во время церемонии прощания с убитой в Тюмени школьницей Настей Муравьевой - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Суд лишил мать и отца убитой в Тюмени школьницы родительских прав на двух детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Помимо погибшей восьмилетней девочки, у Гузель и Сергея Муравьевых еще трое детей: несовершеннолетние мальчик и девочка и совершеннолетняя дочь. Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства направил иск о лишении их родительских прав в Ленинский районный суд Тюмени.
Цветы у дома погибшей в Тюмени девочки - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 05:40
Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
"В суде установлено, что ответчики уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей", — говорится в официальном телеграм-канале областного суда.
Сейчас дети находятся в одном из социальных учреждений. С лишенных прав родителей взыскали алименты на их содержание.
Восьмилетняя школьница пропала в Тюмени 30 июня — ушла из дома на прогулку и не вернулась. Три недели спустя на берегу озера Оброчное нашли пакет с телом ребенка, вскоре задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Анализ выявил совпадение его ДНК с образцами, взятыми с тела убитой.
На допросе Бережной признался в преступлении. По его словам, утром 30 июня он, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а затем задушил. Тело он несколько дней хранил в холодильнике, а затем упаковал в коробку и спрятал в труднодоступном месте на берегу озера.
Цветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 19:54
"Работал с детьми": что известно о зверском убийстве школьницы в Тюмени
 
ПроисшествияТюменьУбийство девочки в Тюмени
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора