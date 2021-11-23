https://ria.ru/20211123/roditeli-1760279269.html

Суд лишил отца и мать убитой в Тюмени школьницы прав на двух других детей

Суд лишил отца и мать убитой в Тюмени школьницы прав на двух других детей - РИА Новости, 23.11.2021

Суд лишил отца и мать убитой в Тюмени школьницы прав на двух других детей

Суд лишил мать и отца убитой в Тюмени школьницы родительских прав на двух детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T09:00

2021-11-23T09:00

2021-11-23T11:03

происшествия

тюмень

убийство девочки в тюмени

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ТЮМЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Суд лишил мать и отца убитой в Тюмени школьницы родительских прав на двух детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Помимо погибшей восьмилетней девочки, у Гузель и Сергея Муравьевых еще трое детей: несовершеннолетние мальчик и девочка и совершеннолетняя дочь. Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства направил иск о лишении их родительских прав в Ленинский районный суд Тюмени."В суде установлено, что ответчики уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей", — говорится в официальном телеграм-канале областного суда.Сейчас дети находятся в одном из социальных учреждений. С лишенных прав родителей взыскали алименты на их содержание.Восьмилетняя школьница пропала в Тюмени 30 июня — ушла из дома на прогулку и не вернулась. Три недели спустя на берегу озера Оброчное нашли пакет с телом ребенка, вскоре задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Анализ выявил совпадение его ДНК с образцами, взятыми с тела убитой.На допросе Бережной признался в преступлении. По его словам, утром 30 июня он, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а затем задушил. Тело он несколько дней хранил в холодильнике, а затем упаковал в коробку и спрятал в труднодоступном месте на берегу озера.

https://ria.ru/20210822/tyumen-1746719085.html

https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html

тюмень

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, убийство девочки в тюмени