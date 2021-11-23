https://ria.ru/20211123/roditeli-1760279269.html
Суд лишил отца и мать убитой в Тюмени школьницы прав на двух других детей
Суд лишил отца и мать убитой в Тюмени школьницы прав на двух других детей - РИА Новости, 23.11.2021
Суд лишил отца и мать убитой в Тюмени школьницы прав на двух других детей
Суд лишил мать и отца убитой в Тюмени школьницы родительских прав на двух детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:00
2021-11-23T09:00
2021-11-23T11:03
происшествия
тюмень
убийство девочки в тюмени
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ТЮМЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Суд лишил мать и отца убитой в Тюмени школьницы родительских прав на двух детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Помимо погибшей восьмилетней девочки, у Гузель и Сергея Муравьевых еще трое детей: несовершеннолетние мальчик и девочка и совершеннолетняя дочь. Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства направил иск о лишении их родительских прав в Ленинский районный суд Тюмени."В суде установлено, что ответчики уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей", — говорится в официальном телеграм-канале областного суда.Сейчас дети находятся в одном из социальных учреждений. С лишенных прав родителей взыскали алименты на их содержание.Восьмилетняя школьница пропала в Тюмени 30 июня — ушла из дома на прогулку и не вернулась. Три недели спустя на берегу озера Оброчное нашли пакет с телом ребенка, вскоре задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Анализ выявил совпадение его ДНК с образцами, взятыми с тела убитой.На допросе Бережной признался в преступлении. По его словам, утром 30 июня он, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а затем задушил. Тело он несколько дней хранил в холодильнике, а затем упаковал в коробку и спрятал в труднодоступном месте на берегу озера.
https://ria.ru/20210822/tyumen-1746719085.html
https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html
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происшествия, тюмень, убийство девочки в тюмени
09:00 23.11.2021 (обновлено: 11:03 23.11.2021)
Суд лишил отца и мать убитой в Тюмени школьницы прав на двух других детей
Суд лишил родителей убитой в Тюмени школьницы прав на несовершеннолетних сына и дочь
ТЮМЕНЬ, 23 ноя — РИА Новости. Суд лишил мать и отца убитой в Тюмени школьницы родительских прав на двух детей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Помимо погибшей восьмилетней девочки, у Гузель и Сергея Муравьевых еще трое детей: несовершеннолетние мальчик и девочка и совершеннолетняя дочь. Отдел по опеке, попечительству и охране прав детства направил иск о лишении их родительских прав в Ленинский районный суд Тюмени.
"В суде установлено, что ответчики уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей", — говорится в официальном телеграм-канале
областного суда.
Сейчас дети находятся в одном из социальных учреждений. С лишенных прав родителей взыскали алименты на их содержание.
Восьмилетняя школьница пропала в Тюмени 30 июня — ушла из дома на прогулку и не вернулась. Три недели спустя на берегу озера Оброчное нашли пакет с телом
ребенка, вскоре задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Анализ выявил совпадение его ДНК с образцами, взятыми с тела убитой.
На допросе Бережной признался в преступлении. По его словам, утром 30 июня он, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а затем задушил. Тело он несколько дней хранил в холодильнике, а затем упаковал в коробку и спрятал в труднодоступном месте на берегу озера.