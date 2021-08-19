https://ria.ru/20210819/telo-1746323022.html

В Тюмени нашли тело ребенка

В Тюмени нашли тело ребенка - РИА Новости, 19.08.2021

В Тюмени нашли тело ребенка

В Тюмени нашли тело ребенка — предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:19

2021-08-19T11:19

2021-08-19T14:14

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство девочки в тюмени

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746347314_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_875d9e9f9662d65d6863d8a036529119.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Тюмени нашли тело ребенка — предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей.Первоначально об обнаружении тела сообщил телеграм-канал "Тюмень № 1". По его сведениям, расчлененные останки были сложены в мешок, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.Девочку нашли в районе Лесобазы, рядом с АЗС на улице Домостроителей — примерно в двух километрах от дома. По словам волонтера Анастасии Михлевой, эти места не раз прочесывали, но ничего подозрительного там не было.Тридцатого июня восьмилетняя Настя Муравьева ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. В масштабных поисках участвовали сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей за помощь в обнаружении девочки, а МВД — миллион.СК возбудил уголовное дело об убийстве, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате.

https://ria.ru/20210720/telo-1742007167.html

https://ria.ru/20210715/telo-1741330291.html

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени В Тюмени нашли тело ребенка – предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей. 2021-08-19T11:19 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство девочки в тюмени