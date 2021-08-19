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В Тюмени нашли тело ребенка
В Тюмени нашли тело ребенка - РИА Новости, 19.08.2021
В Тюмени нашли тело ребенка
В Тюмени нашли тело ребенка — предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:19
2021-08-19T14:14
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Тюмени нашли тело ребенка — предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей.Первоначально об обнаружении тела сообщил телеграм-канал "Тюмень № 1". По его сведениям, расчлененные останки были сложены в мешок, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.Девочку нашли в районе Лесобазы, рядом с АЗС на улице Домостроителей — примерно в двух километрах от дома. По словам волонтера Анастасии Михлевой, эти места не раз прочесывали, но ничего подозрительного там не было.Тридцатого июня восьмилетняя Настя Муравьева ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. В масштабных поисках участвовали сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей за помощь в обнаружении девочки, а МВД — миллион.СК возбудил уголовное дело об убийстве, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате.
https://ria.ru/20210720/telo-1742007167.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени
В Тюмени нашли тело ребенка – предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей.
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство девочки в тюмени
11:19 19.08.2021 (обновлено: 14:14 19.08.2021)
 
В Тюмени нашли тело ребенка

В Тюмени нашли тело ребенка, который может быть пропавшей в июне восьмилетней девочкой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Тюмени нашли тело ребенка — предполагается, что это девочка, пропавшая еще в конце июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают личность погибшей.
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20 июля, 12:26
В Нижегородской области нашли тело пропавшего ребенка
Первоначально об обнаружении тела сообщил телеграм-канал "Тюмень № 1". По его сведениям, расчлененные останки были сложены в мешок, но подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Девочку нашли в районе Лесобазы, рядом с АЗС на улице Домостроителей — примерно в двух километрах от дома. По словам волонтера Анастасии Михлевой, эти места не раз прочесывали, но ничего подозрительного там не было.
Тридцатого июня восьмилетняя Настя Муравьева ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. В масштабных поисках участвовали сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплатить 500 тысяч рублей за помощь в обнаружении девочки, а МВД — миллион.
СК возбудил уголовное дело об убийстве, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате.
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ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУбийство девочки в Тюмени
 
 
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