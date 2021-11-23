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Зачем России огромные валютные резервы

Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы - РИА Новости, 23.11.2021

Зачем России огромные валютные резервы

Минфин накопил рекордные золотовалютные резервы на фоне дедолларизации. Зачем и куда пойдут эти накопления, рассказывает в беседе с агентством "Прайм" эксперт... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T03:18

2021-11-23T03:18

2021-11-23T03:18

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

алексей кричевский

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минфин накопил рекордные золотовалютные резервы на фоне дедолларизации. Зачем и куда пойдут эти накопления, рассказывает в беседе с агентством "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Он напоминает, что золотовалютные резервы, в отличие от ФНБ, просто копилка.По мнению эксперта, у России нет необходимости держать рекордные объемы золота в запасах, к тому же если начнется серьезная коррекция в золоте, то резервы могут снизиться. С другой стороны, считает собеседник агентства, большие золотовалютные резервы в нынешней ситуации на долговом рынке – это фактически залог "стабильности экономики и валюты относительно истребования этих долгов или их массовой распродажи".

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, алексей кричевский