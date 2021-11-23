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Зачем России огромные валютные резервы
Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы - РИА Новости, 23.11.2021
Зачем России огромные валютные резервы
Минфин накопил рекордные золотовалютные резервы на фоне дедолларизации. Зачем и куда пойдут эти накопления, рассказывает в беседе с агентством "Прайм" эксперт... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T03:18
2021-11-23T03:18
2021-11-23T03:18
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
алексей кричевский
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минфин накопил рекордные золотовалютные резервы на фоне дедолларизации. Зачем и куда пойдут эти накопления, рассказывает в беседе с агентством "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.Он напоминает, что золотовалютные резервы, в отличие от ФНБ, просто копилка.По мнению эксперта, у России нет необходимости держать рекордные объемы золота в запасах, к тому же если начнется серьезная коррекция в золоте, то резервы могут снизиться. С другой стороны, считает собеседник агентства, большие золотовалютные резервы в нынешней ситуации на долговом рынке – это фактически залог "стабильности экономики и валюты относительно истребования этих долгов или их массовой распродажи".
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, алексей кричевский
Финансист объяснил, зачем Россия накопила огромные валютные резервы
Финансист Кричевский заявил, что Россия накопила большие валютные резервы для стабильности