https://ria.ru/20211123/razgovor-1760327295.html

Разговор без прорыва. О чем Си Цзиньпин говорил с Джо Байденом

Разговор без прорыва. О чем Си Цзиньпин говорил с Джо Байденом - РИА Новости, 23.11.2021

Разговор без прорыва. О чем Си Цзиньпин говорил с Джо Байденом

Председатель КНР Си Цзиньпин спустя год после избрания президентом США Джо Байдена провел с ним первые официальные переговоры. Лидеры встретились в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:13

2021-11-23T13:13

2021-11-23T13:13

россия-китай: главное

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

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МОСКВА, 23 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин спустя год после избрания президентом США Джо Байдена провел с ним первые официальные переговоры. Лидеры встретились в онлайн-формате 15 ноября. И хотя прорывов от переговоров никто не ждал – стороны даже не называли их саммитом – встреча прошла конструктивно. За последние годы КНР и США достигли "низшей точки во взаимоотношениях". Тем более необходимым является диалог двух крупнейших экономик мира. О чем говорили лидеры и какие основные противоречия между странами – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Продуктивный разговорДо этого лидеры дважды общались по телефону — в феврале и сентябре 2021 года. Последние телефонные переговоры длились 90 минут. Лидерам действительно есть, что обсудить. Не говоря уже о продолжающейся торговой войне, в последние недели и месяцы возникли новые причины для разногласий.Главным вопросом, волнующим Пекин стал Тайвань. Китай считает остров неотъемлемой частью КНР, своей провинцией. Вопрос Тайваня — красная линия для Пекина, и в отношения КНР и "мятежной провинции" лучше не вмешиваться, неоднократно предупреждали там. Для Китая "национальное объединение (с Тайванем) — неизбежное будущее, и не важно, какой будет его цена", указывал Си Цзиньпин.Джо Байден обвинял Китай в наращивании военной силы с целью запугать Тайбэй и заявлял, что Вашингтон остается приверженным своей обязанности поддерживать обороноспособность острова, но не выступать на его стороне в случае конфликта. США придерживаются так называемой стратегической неопределенности в отношении Тайваня. Официально Белый дом принимает принцип единого Китая и не признает независимость острова. Недавно Байден заявил, что США готовы защищать Тайвань в случае нападения КНР. Это противоречит установленной политике США. При этом, что именно подразумевается под "защитой" острова, в Белом доме не уточняли.Как бы то ни было, во время переговоров Байден подтвердил, что Вашингтон придерживается принципа "единого Китая".Все еще войнаКитай и США все еще находятся в состоянии торговой войны, начатой предшественником Байдена Дональдом Трампом. Китай не успевает выполнить все условия первой фазы торгового договора до конца 2021 года. В Америке также указывают, что КНР не исполняет требований США, касающихся защиты прав интеллектуальной собственности.При этом с приходом к власти в США Джо Байдена администрация намеревалась пересмотреть подход к торговой стратегии. До сих пор ее детали неизвестны, торговый представитель США Кэтрин Тай ведет переговоры с китайскими коллегами. В это время глава Минфина США Джанет Йеллен заявляет, что возможны послабления и отмена пошлин на некоторые китайские товары. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что тарифы на поддерживаемые государством товары следует облагать пошлинами.В последний год президентства Дональда Трампа китайские студенты, журналисты, чиновники и члены КПК столкнулись с визовыми ограничениями со стороны США. Китай в ответ принял зеркальные меры. Помимо этого, страны закрыли по одному консульству — в Хьюстоне и Чэнду.Поэтому журналисты особенно радовались решению лидеров возобновить выдачу виз репортерам.Наращивание ядерного потенциала Китая – еще один волнующий США пункт. Согласно недавним отчетам американских специалистов, ядерный арсенал КНР к 2030 году увеличится вчетверо и приблизится к одной тысяче боеголовок. При этом у США — более четырех тысяч. Недавние сообщения об испытаниях гиперзвукового оружия Китаем также вызвали обеспокоенность в Пентагоне. США призывают Китай присоединиться к соглашениям об ограничении вооружений, об этом американские власти неоднократно заявляли после развала Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и даже пытались давить на Москву, чтобы так оказала влияние на Пекин по этому вопросу. Однако КНР последовательно отказывается от присоединения к международным сдерживающим договорам, так как ее потенциал слишком мал.Как бы то ни было, с американской стороны объявили, что главы государств условились начать разговор о контроле над вооружениями. В каком формате, пока не известно, однако он точно не будет похож на стратегический диалог Вашингтона и Москвы.От финансов до АфрикиПомимо этих тем, есть и другие, не менее важные. Например, Пекин долгое время не позволял американским регуляторам проводить аудит китайских компаний, торгующихся на американских биржах, ссылаясь на опасения в сфере госбезопасности. Американских конгрессменов это не устраивает, и они уже предприняли попытку запретить китайским компаниям размещать акции в США.И все же постепенно Пекин смягчает правила, там говорят о намерениях более тесно сотрудничать с иностранцами в сфере финансового регулирования.Технологическое противостояние также не сходит с повестки дня, несмотря на относительное потепление после освобождения из-под домашнего ареста финансового директора компании "Хуавэй" Мэн Ваньчжоу. "Хуавэй", производитель дронов DJI, микроэлектронная компания SMIC, а также компания по производству оборудования для наблюдения Hikvision все еще находятся в черном списке по национальной безопасности США, американские компании не могут делиться с ними данными.Еще одна причина американского беспокойства – китайская инициатива "Пояс и Путь". В день переговоров с Си Цзиньпином Байден подписал инфраструктурный план, поддержанный обеими партиями в конгрессе, Build Back Better World (ВВВ3) на один триллион долларов. Проект должен стать конкурентом "Пояса и Пути".Вашингтон предложит развивающимся странам "широкий спектр финансовых инструментов". Недавно представители США посетили 10 проектов в Гане и Сенегале, в которые США, предположительно, инвестируют к январю 2022 года. Среди обсуждаемых проектов — центр по производству вакцин, развитие ВИЭ, увеличение кредитования предприятий, принадлежащих женщинам, и проекты по цифровизации.В Китае к намерениям США отнеслись спокойно, там отметили, что различные проекты в развивающихся странах не конкурируют, а дополняют друг друга, а миру нужно содействие, а не разъединение.

https://ria.ru/20211028/kitay-1756653436.html

https://ria.ru/20210915/kitay-1750125424.html

https://ria.ru/20210819/kitay-1746370497.html

https://ria.ru/20211115/energetika-1759145121.html

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сша, китай, джо байден, си цзиньпин