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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/qr-kod-1760376943.html
В Удмуртии поддержали проекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте
В Удмуртии поддержали проекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте - РИА Новости, 23.11.2021
В Удмуртии поддержали проекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте
Удмуртские депутаты поддержали федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:47
2021-11-23T18:19
qr-код
распространение коронавируса
общество
вакцинация
удмуртская республика (удмуртия)
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
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УФА, 23 ноя – РИА Новости. Удмуртские депутаты поддержали федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе госсовета региона.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации."Госсовет поддержал два федеральных законопроекта", - сообщили в парламенте Удмуртии."Пандемия не дает полноценно развиваться отраслям экономики и тормозит работу социальных объектов. Никому это не нравится, все хотят жить полноценной жизнью, путешествовать, работать. А это можно сделать только за счет коллективного иммунитета, который достигается вакцинацией", - цитирует пресс-служба слова спикера парламента Владимира Невоструева.Он отметил, что республиканский парламент намерен обсудить с депутатами Госдумы от Удмуртии, кого учитывать, кому присваивать QR-коды и как сделать так, чтобы всем было просто и удобно ими пользоваться.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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qr-код, общество, вакцинация, удмуртская республика (удмуртия), вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:47 23.11.2021 (обновлено: 18:19 23.11.2021)
 
В Удмуртии поддержали проекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте

Депутаты Удмуртии поддержали законопроекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани
Кондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 23 ноя – РИА Новости. Удмуртские депутаты поддержали федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе госсовета региона.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
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15 ноября, 12:33Распространение коронавируса
В Кремле прокомментировали законопроект о QR-кодах
"Госсовет поддержал два федеральных законопроекта", - сообщили в парламенте Удмуртии.
"Пандемия не дает полноценно развиваться отраслям экономики и тормозит работу социальных объектов. Никому это не нравится, все хотят жить полноценной жизнью, путешествовать, работать. А это можно сделать только за счет коллективного иммунитета, который достигается вакцинацией", - цитирует пресс-служба слова спикера парламента Владимира Невоструева.
Он отметил, что республиканский парламент намерен обсудить с депутатами Госдумы от Удмуртии, кого учитывать, кому присваивать QR-коды и как сделать так, чтобы всем было просто и удобно ими пользоваться.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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Распространение коронавирусаQR-кодОбществоВакцинацияУдмуртская Республика (Удмуртия)Вячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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