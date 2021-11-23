https://ria.ru/20211123/qr-kod-1760376943.html

В Удмуртии поддержали проекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте

В Удмуртии поддержали проекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте - РИА Новости, 23.11.2021

В Удмуртии поддержали проекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте

Удмуртские депутаты поддержали федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:47

2021-11-23T16:47

2021-11-23T18:19

qr-код

распространение коронавируса

общество

вакцинация

удмуртская республика (удмуртия)

вячеслав володин

госдума рф

совет федерации рф

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УФА, 23 ноя – РИА Новости. Удмуртские депутаты поддержали федеральные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе госсовета региона.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации."Госсовет поддержал два федеральных законопроекта", - сообщили в парламенте Удмуртии."Пандемия не дает полноценно развиваться отраслям экономики и тормозит работу социальных объектов. Никому это не нравится, все хотят жить полноценной жизнью, путешествовать, работать. А это можно сделать только за счет коллективного иммунитета, который достигается вакцинацией", - цитирует пресс-служба слова спикера парламента Владимира Невоструева.Он отметил, что республиканский парламент намерен обсудить с депутатами Госдумы от Удмуртии, кого учитывать, кому присваивать QR-коды и как сделать так, чтобы всем было просто и удобно ими пользоваться.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759094788.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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