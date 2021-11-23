https://ria.ru/20211123/pvo-1760434133.html

Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о ПВО

Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о ПВО - РИА Новости, 23.11.2021

Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о ПВО

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны между Россией и... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T21:51

2021-11-23T21:51

2021-11-23T21:51

безопасность

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госдума рф

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны между Россией и Таджикистаном, документ опубликован в думской электронной базе данных.Как указано в документе, в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе стороны создают объединенную региональную систему ПВО, которая является составной частью объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.Отмечается, что соглашение заключается на пять лет, в дальнейшем его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.

https://ria.ru/20211120/serbiya-1759924479.html

таджикистан

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2021

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безопасность, таджикистан, владимир путин, снг, госдума рф, пво, россия