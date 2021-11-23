https://ria.ru/20211123/pvo-1760434133.html
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о ПВО
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о ПВО - РИА Новости, 23.11.2021
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о ПВО
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны между Россией и... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T21:51
2021-11-23T21:51
2021-11-23T21:51
безопасность
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны между Россией и Таджикистаном, документ опубликован в думской электронной базе данных.Как указано в документе, в целях повышения эффективности решения задач противовоздушной обороны в регионе стороны создают объединенную региональную систему ПВО, которая является составной частью объединенной системы ПВО государств-участников СНГ.Отмечается, что соглашение заключается на пять лет, в дальнейшем его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.
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безопасность, таджикистан, владимир путин, снг, госдума рф, пво, россия
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о ПВО
Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО