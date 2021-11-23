Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/ptsr-test-1760396676.html
Собянин оценил качество ПЦР-тестирования на COVID-19 в Москве
Собянин оценил качество ПЦР-тестирования на COVID-19 в Москве - РИА Новости, 23.11.2021
Собянин оценил качество ПЦР-тестирования на COVID-19 в Москве
ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве находится на уровне лучших мировых образцов, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:48
2021-11-23T19:07
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759520271_0:243:2428:1609_1920x0_80_0_0_54ec5d5b544c1ee3953dc8b84a9799a0.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве находится на уровне лучших мировых образцов, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."У нас вообще ПЦР-тестирование обычное находится на уровне лучших мировых образцов. Но мы с учетом того, что появились качественные экспресс-тесты, ввели еще экспресс-тестирование, чтобы человеку не нужно было идти специально в поликлинику или там в лабораторию частную, а посмотреть, здоров он или нет, просто в торговом центре, в транспортно-пересадочном узле, совершая там прогулку. И это очень важно", - сказал Собянин.Он отметил, что в борьбе с COVID очень важно своевременно выявить больных для того, чтобы их изолировать и лечить."Изолировать, чтобы они дальше не распространяли заразу, и купировать ее. Таким образом снижаются темпы наращивания заболеваемости, с одной стороны. С другой стороны, вовремя человеку оказать медицинскую помощь, чтобы он уже на ранней стадии получил лекарства, препараты, врачебный контроль", - добавил Собянин.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
https://ria.ru/20211123/testirovanie-1760395942.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759520271_0:142:2352:1906_1920x0_80_0_0_833609fe798dc4245512482cb3a65886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр-тест
17:48 23.11.2021 (обновлено: 19:07 23.11.2021)
 
Собянин оценил качество ПЦР-тестирования на COVID-19 в Москве

Собянин: ПЦР-тестирование на COVID-19 в Москве находится на уровне лучших мировых образцов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПункт тестирования на коронавирус
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве находится на уровне лучших мировых образцов, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"У нас вообще ПЦР-тестирование обычное находится на уровне лучших мировых образцов. Но мы с учетом того, что появились качественные экспресс-тесты, ввели еще экспресс-тестирование, чтобы человеку не нужно было идти специально в поликлинику или там в лабораторию частную, а посмотреть, здоров он или нет, просто в торговом центре, в транспортно-пересадочном узле, совершая там прогулку. И это очень важно", - сказал Собянин.
Он отметил, что в борьбе с COVID очень важно своевременно выявить больных для того, чтобы их изолировать и лечить.
"Изолировать, чтобы они дальше не распространяли заразу, и купировать ее. Таким образом снижаются темпы наращивания заболеваемости, с одной стороны. С другой стороны, вовремя человеку оказать медицинскую помощь, чтобы он уже на ранней стадии получил лекарства, препараты, врачебный контроль", - добавил Собянин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
Девушка возле пункта для сдачи экспресс-теста на COVID-19 в ГУМе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 17:46Распространение коронавируса
Собянин: эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве высокая
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей СобянинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПЦР-тест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора