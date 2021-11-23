https://ria.ru/20211123/ptsr-test-1760396676.html
Собянин оценил качество ПЦР-тестирования на COVID-19 в Москве
Собянин оценил качество ПЦР-тестирования на COVID-19 в Москве - РИА Новости, 23.11.2021
Собянин оценил качество ПЦР-тестирования на COVID-19 в Москве
ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве находится на уровне лучших мировых образцов, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:48
2021-11-23T17:48
2021-11-23T19:07
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве находится на уровне лучших мировых образцов, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."У нас вообще ПЦР-тестирование обычное находится на уровне лучших мировых образцов. Но мы с учетом того, что появились качественные экспресс-тесты, ввели еще экспресс-тестирование, чтобы человеку не нужно было идти специально в поликлинику или там в лабораторию частную, а посмотреть, здоров он или нет, просто в торговом центре, в транспортно-пересадочном узле, совершая там прогулку. И это очень важно", - сказал Собянин.Он отметил, что в борьбе с COVID очень важно своевременно выявить больных для того, чтобы их изолировать и лечить."Изолировать, чтобы они дальше не распространяли заразу, и купировать ее. Таким образом снижаются темпы наращивания заболеваемости, с одной стороны. С другой стороны, вовремя человеку оказать медицинскую помощь, чтобы он уже на ранней стадии получил лекарства, препараты, врачебный контроль", - добавил Собянин.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
https://ria.ru/20211123/testirovanie-1760395942.html
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр-тест
17:48 23.11.2021 (обновлено: 19:07 23.11.2021)
Собянин оценил качество ПЦР-тестирования на COVID-19 в Москве
Собянин: ПЦР-тестирование на COVID-19 в Москве находится на уровне лучших мировых образцов
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
ПЦР-тестирование на коронавирус в Москве
находится на уровне лучших мировых образцов, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин
.
"У нас вообще ПЦР-тестирование обычное находится на уровне лучших мировых образцов. Но мы с учетом того, что появились качественные экспресс-тесты, ввели еще экспресс-тестирование, чтобы человеку не нужно было идти специально в поликлинику или там в лабораторию частную, а посмотреть, здоров он или нет, просто в торговом центре, в транспортно-пересадочном узле, совершая там прогулку. И это очень важно", - сказал Собянин.
Он отметил, что в борьбе с COVID очень важно своевременно выявить больных для того, чтобы их изолировать и лечить.
"Изолировать, чтобы они дальше не распространяли заразу, и купировать ее. Таким образом снижаются темпы наращивания заболеваемости, с одной стороны. С другой стороны, вовремя человеку оказать медицинскую помощь, чтобы он уже на ранней стадии получил лекарства, препараты, врачебный контроль", - добавил Собянин.
Полный текст интервью читайте на сайте
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