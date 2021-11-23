https://ria.ru/20211123/professii-1760272756.html

Россияне назвали самые полезные для общества профессии

Россияне назвали самые полезные для общества профессии - РИА Новости, 23.11.2021

Россияне назвали самые полезные для общества профессии

Четверо из пяти россиян уверены, что их профессия приносит пользу обществу, при этом наибольшую пользу приносят врачи, учителя и спасатели, говорится в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T06:22

2021-11-23T06:22

2021-11-23T09:08

общество

россия

навигатор абитуриента

кем стать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149e56df7a5274079c5c5e6d7d726cff.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Четверо из пяти россиян уверены, что их профессия приносит пользу обществу, при этом наибольшую пользу приносят врачи, учителя и спасатели, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Почти каждый пятый россиянин (18%) считает полезной профессию ученого, 17% - строителя, 14% - инженера, а 13% - водителя. Еще 11% участников исследования отметили пользу военных, а 10% - поваров, говорится в исследовании.Респонденты указывали и другие специальности, однако они набрали менее 10% голосов.Большинство россиян (81%) уверены, что их профессия приносит пользу обществу, отмечается в исследовании. Для 90% опрошенных этот аспект крайне важен. При этом 45% респондентов рассказали, что им даже приходилось менять профессию, чтобы приносить больше пользы.В рамках исследования в ноябре были опрошены более 5 000 россиян старше 18 лет из всех округов страны.

https://ria.ru/20211109/professii-1758152431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать