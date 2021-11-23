https://ria.ru/20211123/professii-1760272756.html
Россияне назвали самые полезные для общества профессии
Россияне назвали самые полезные для общества профессии - РИА Новости, 23.11.2021
Россияне назвали самые полезные для общества профессии
Четверо из пяти россиян уверены, что их профессия приносит пользу обществу, при этом наибольшую пользу приносят врачи, учителя и спасатели, говорится в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T06:22
2021-11-23T06:22
2021-11-23T09:08
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Четверо из пяти россиян уверены, что их профессия приносит пользу обществу, при этом наибольшую пользу приносят врачи, учителя и спасатели, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Почти каждый пятый россиянин (18%) считает полезной профессию ученого, 17% - строителя, 14% - инженера, а 13% - водителя. Еще 11% участников исследования отметили пользу военных, а 10% - поваров, говорится в исследовании.Респонденты указывали и другие специальности, однако они набрали менее 10% голосов.Большинство россиян (81%) уверены, что их профессия приносит пользу обществу, отмечается в исследовании. Для 90% опрошенных этот аспект крайне важен. При этом 45% респондентов рассказали, что им даже приходилось менять профессию, чтобы приносить больше пользы.В рамках исследования в ноябре были опрошены более 5 000 россиян старше 18 лет из всех округов страны.
https://ria.ru/20211109/professii-1758152431.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, навигатор абитуриента, кем стать
06:22 23.11.2021 (обновлено: 09:08 23.11.2021)
Россияне назвали самые полезные для общества профессии
Исследование "Работы.ру" показало мнение россиян о самых полезных для общества профессий
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Четверо из пяти россиян уверены, что их профессия приносит пользу обществу, при этом наибольшую пользу приносят врачи, учителя и спасатели, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Более половины респондентов (58%) отметили, что наибольшую пользу обществу приносят врачи. Еще 40% опрошенных указали тоже самое об учителях, а 28% - о спасателях. Почти четверть участников исследования (24%) выделили пользу для общества пожарных", - выяснили аналитики.
Почти каждый пятый россиянин (18%) считает полезной профессию ученого, 17% - строителя, 14% - инженера, а 13% - водителя. Еще 11% участников исследования отметили пользу военных, а 10% - поваров, говорится в исследовании.
Респонденты указывали и другие специальности, однако они набрали менее 10% голосов.
Большинство россиян (81%) уверены, что их профессия приносит пользу обществу, отмечается в исследовании. Для 90% опрошенных этот аспект крайне важен. При этом 45% респондентов рассказали, что им даже приходилось менять профессию, чтобы приносить больше пользы.
В рамках исследования в ноябре были опрошены более 5 000 россиян старше 18 лет из всех округов страны.