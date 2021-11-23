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Власти КЧР раздадут продуктовые наборы тысяче нуждающихся семей
Власти КЧР раздадут продуктовые наборы тысяче нуждающихся семей - РИА Новости, 23.11.2021
Власти КЧР раздадут продуктовые наборы тысяче нуждающихся семей
В Карачаево-Черкесии проходит акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:33
2021-11-23T14:33
2021-11-23T14:33
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
единая россия
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ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии проходит акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, организована по поручению главы республики Рашида Темрезова. В продуктовые наборы, в которые входят различные крупы, макаронные изделия, растительное масло, чай, сахар, сладости для детей, получат 1,1 тысячи семей во всех городах и районах КЧР.Акции помощи во время ковидных ограничений проходили в регионе в 2020 году. Тогда продуктовые наборы получили свыше 80 тысяч жителей республики. Списки граждан формируются по представлению глав сельских поселений и городских округов из числа малообеспеченных семей.Развозят наборы активисты волонтёрского центра "Единой России" и штаба "Мы вместе", добровольцы и молодогвардейцы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, рашид темрезов, единая россия
ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии проходит акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, организована по поручению главы республики Рашида Темрезова. В продуктовые наборы, в которые входят различные крупы, макаронные изделия, растительное масло, чай, сахар, сладости для детей, получат 1,1 тысячи семей во всех городах и районах КЧР.
"Уже в эти выходные наборы получили семьи Карачаевского городского округа, Урупского, Зеленчукского, Адыге-Хабльского, Ногайского, Усть-Джегутинского, Карачаевского, Прикубанского и Хабезского районов. В ближайшие дни помощь получат жители остальных муниципальных образований", - уточняет пресс-служба.
Акции помощи во время ковидных ограничений проходили в регионе в 2020 году. Тогда продуктовые наборы получили свыше 80 тысяч жителей республики. Списки граждан формируются по представлению глав сельских поселений и городских округов из числа малообеспеченных семей.
Развозят наборы активисты волонтёрского центра "Единой России" и штаба "Мы вместе", добровольцы и молодогвардейцы.