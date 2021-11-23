Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211123/prodnabor-1760338361.html
Власти КЧР раздадут продуктовые наборы тысяче нуждающихся семей
Власти КЧР раздадут продуктовые наборы тысяче нуждающихся семей - РИА Новости, 23.11.2021
Власти КЧР раздадут продуктовые наборы тысяче нуждающихся семей
В Карачаево-Черкесии проходит акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:33
2021-11-23T14:33
карачаево-черкесская республика
общество
рашид темрезов
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569356727_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0973c55dcb281a0e8322af610da44c5a.jpg
ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии проходит акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, организована по поручению главы республики Рашида Темрезова. В продуктовые наборы, в которые входят различные крупы, макаронные изделия, растительное масло, чай, сахар, сладости для детей, получат 1,1 тысячи семей во всех городах и районах КЧР.Акции помощи во время ковидных ограничений проходили в регионе в 2020 году. Тогда продуктовые наборы получили свыше 80 тысяч жителей республики. Списки граждан формируются по представлению глав сельских поселений и городских округов из числа малообеспеченных семей.Развозят наборы активисты волонтёрского центра "Единой России" и штаба "Мы вместе", добровольцы и молодогвардейцы.
https://ria.ru/20211109/kultura-1758230698.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569356727_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0a228512cdf3aff88d0b94e0028c0512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, рашид темрезов, единая россия
14:33 23.11.2021
 

Власти КЧР раздадут продуктовые наборы тысяче нуждающихся семей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПродуктовый набор
Продуктовый набор - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии проходит акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, организована по поручению главы республики Рашида Темрезова. В продуктовые наборы, в которые входят различные крупы, макаронные изделия, растительное масло, чай, сахар, сладости для детей, получат 1,1 тысячи семей во всех городах и районах КЧР.
"Уже в эти выходные наборы получили семьи Карачаевского городского округа, Урупского, Зеленчукского, Адыге-Хабльского, Ногайского, Усть-Джегутинского, Карачаевского, Прикубанского и Хабезского районов. В ближайшие дни помощь получат жители остальных муниципальных образований", - уточняет пресс-служба.
Акции помощи во время ковидных ограничений проходили в регионе в 2020 году. Тогда продуктовые наборы получили свыше 80 тысяч жителей республики. Списки граждан формируются по представлению глав сельских поселений и городских округов из числа малообеспеченных семей.
Развозят наборы активисты волонтёрского центра "Единой России" и штаба "Мы вместе", добровольцы и молодогвардейцы.
Глава республики Рашид Темрезов
9 ноября, 14:19Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в селах КЧР в 2022 году откроются 6 домов культуры
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоРашид ТемрезовЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Россиянам посоветовали самый полезный молочный продукт
03:22Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали самый полезный молочный продуктРубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мираАвтоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора