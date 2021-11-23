https://ria.ru/20211123/prodnabor-1760338361.html

Власти КЧР раздадут продуктовые наборы тысяче нуждающихся семей

Власти КЧР раздадут продуктовые наборы тысяче нуждающихся семей - РИА Новости, 23.11.2021

Власти КЧР раздадут продуктовые наборы тысяче нуждающихся семей

В Карачаево-Черкесии проходит акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:33

2021-11-23T14:33

2021-11-23T14:33

карачаево-черкесская республика

общество

рашид темрезов

единая россия

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ЧЕРКЕССК, 23 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии проходит акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Акция по оказанию помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, организована по поручению главы республики Рашида Темрезова. В продуктовые наборы, в которые входят различные крупы, макаронные изделия, растительное масло, чай, сахар, сладости для детей, получат 1,1 тысячи семей во всех городах и районах КЧР.Акции помощи во время ковидных ограничений проходили в регионе в 2020 году. Тогда продуктовые наборы получили свыше 80 тысяч жителей республики. Списки граждан формируются по представлению глав сельских поселений и городских округов из числа малообеспеченных семей.Развозят наборы активисты волонтёрского центра "Единой России" и штаба "Мы вместе", добровольцы и молодогвардейцы.

https://ria.ru/20211109/kultura-1758230698.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рашид темрезов, единая россия