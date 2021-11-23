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Сенатор объяснила, почему США ввели санкции против "Северного потока — 2"
Сенатор объяснила, почему США ввели санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021
Сенатор объяснила, почему США ввели санкции против "Северного потока — 2"
Новые связанные с "Северным потоком — 2" санкции, введённые США в отношении двух судов и одной компании, говорят о кризисе американской власти, убеждена сенатор РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:58
2021-11-23T11:58
в мире
природный газ
сша
совет федерации рф
ольга ковитиди
энтони блинкен
северный поток — 2
санкции
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новые связанные с "Северным потоком — 2" санкции, введённые США в отношении двух судов и одной компании, говорят о кризисе американской власти, убеждена сенатор Ольга Ковитиди.Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен."Кризис американской власти усиливается. Не интересами США и решением проблем рядовых американцев заняты в Белом доме, а лоббированием интересов транснациональных компаний, зарабатывающих на рынке углеводородов", - сказала Ковитиди РИА Новости.По ее словам, об этом кризисе говорят не только новые санкции, но и "беспрецедентно ангажированное" предложение группы сенаторов-республиканцев включить санкции в оборонный бюджет США.
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в мире, природный газ, сша, совет федерации рф, ольга ковитиди, энтони блинкен, северный поток — 2, санкции, россия
11:58 23.11.2021
 
Сенатор объяснила, почему США ввели санкции против "Северного потока — 2"

Сенатор Ковитиди: санкции против "Северного потока — 2" говорят о кризисе власти в США

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новые связанные с "Северным потоком — 2" санкции, введённые США в отношении двух судов и одной компании, говорят о кризисе американской власти, убеждена сенатор Ольга Ковитиди.
Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен.
"Кризис американской власти усиливается. Не интересами США и решением проблем рядовых американцев заняты в Белом доме, а лоббированием интересов транснациональных компаний, зарабатывающих на рынке углеводородов", - сказала Ковитиди РИА Новости.
По ее словам, об этом кризисе говорят не только новые санкции, но и "беспрецедентно ангажированное" предложение группы сенаторов-республиканцев включить санкции в оборонный бюджет США.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
10:37
Эксперт прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"
 
В миреПриродный газСШАСовет Федерации РФОльга КовитидиЭнтони БлинкенСеверный поток — 2СанкцииРоссия
 
 
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