https://ria.ru/20211123/potok-1760308370.html
Сенатор объяснила, почему США ввели санкции против "Северного потока — 2"
Сенатор объяснила, почему США ввели санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021
Сенатор объяснила, почему США ввели санкции против "Северного потока — 2"
Новые связанные с "Северным потоком — 2" санкции, введённые США в отношении двух судов и одной компании, говорят о кризисе американской власти, убеждена сенатор РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:58
2021-11-23T11:58
2021-11-23T11:58
в мире
природный газ
сша
совет федерации рф
ольга ковитиди
энтони блинкен
северный поток — 2
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758603076_0:304:2926:1949_1920x0_80_0_0_d45071613d43ca0c510b9f92d45facbc.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новые связанные с "Северным потоком — 2" санкции, введённые США в отношении двух судов и одной компании, говорят о кризисе американской власти, убеждена сенатор Ольга Ковитиди.Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен."Кризис американской власти усиливается. Не интересами США и решением проблем рядовых американцев заняты в Белом доме, а лоббированием интересов транснациональных компаний, зарабатывающих на рынке углеводородов", - сказала Ковитиди РИА Новости.По ее словам, об этом кризисе говорят не только новые санкции, но и "беспрецедентно ангажированное" предложение группы сенаторов-республиканцев включить санкции в оборонный бюджет США.
https://ria.ru/20211123/gaz-1760290387.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758603076_156:232:2445:1949_1920x0_80_0_0_868f151879ea0dfee43cc5f8cbeb05dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, природный газ, сша, совет федерации рф, ольга ковитиди, энтони блинкен, северный поток — 2, санкции, россия
Сенатор объяснила, почему США ввели санкции против "Северного потока — 2"
Сенатор Ковитиди: санкции против "Северного потока — 2" говорят о кризисе власти в США