https://ria.ru/20211123/potok-1760308370.html

Сенатор объяснила, почему США ввели санкции против "Северного потока — 2"

Сенатор объяснила, почему США ввели санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021

Сенатор объяснила, почему США ввели санкции против "Северного потока — 2"

Новые связанные с "Северным потоком — 2" санкции, введённые США в отношении двух судов и одной компании, говорят о кризисе американской власти, убеждена сенатор РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:58

2021-11-23T11:58

2021-11-23T11:58

в мире

природный газ

сша

совет федерации рф

ольга ковитиди

энтони блинкен

северный поток — 2

санкции

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Новые связанные с "Северным потоком — 2" санкции, введённые США в отношении двух судов и одной компании, говорят о кризисе американской власти, убеждена сенатор Ольга Ковитиди.Администрация США вводит санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", сообщил ранее госсекретарь Энтони Блинкен."Кризис американской власти усиливается. Не интересами США и решением проблем рядовых американцев заняты в Белом доме, а лоббированием интересов транснациональных компаний, зарабатывающих на рынке углеводородов", - сказала Ковитиди РИА Новости.По ее словам, об этом кризисе говорят не только новые санкции, но и "беспрецедентно ангажированное" предложение группы сенаторов-республиканцев включить санкции в оборонный бюджет США.

https://ria.ru/20211123/gaz-1760290387.html

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в мире, природный газ, сша, совет федерации рф, ольга ковитиди, энтони блинкен, северный поток — 2, санкции, россия